Стрелец, убивший семерых в Киеве, мог иметь психические проблемы: новые данные полиции

Реклама

В Нацполиции озвучили новые данные о стрелке, который убил семь человек в Киеве. В частности, он был душевноболен.

Об этом сказал глава Национальной полиции Иван Выговский в интервью «РБК-Украина».

Новые детали о киевском стрелке

По словам Выговского, стрелок родился в Москве, но долго работал в Украине, а именно в Одесской области. Речь идет о службе в войсках, связанных с автомобильным транспортом.

Реклама

"Мы не исключаем, что он мог быть завербованным, но это не похоже на такую ситуацию", - говорится в материале.

Как правило, отмечает глава Нацпола, спецслужбы РФ моделируют преступление и дают задачи. Прежде всего, следует учитывать, что это лицо само по себе закрыто — у него не было ни жены, ни детей.

«Вел замкнутый образ жизни. Мы подняли все жалобы, заявления, которые касались, где на него заявляли и он заявлял. У него возникали конфликты с соседями, как правило. Кто-то затопил, кто-то стучит, кто-то громко слушает музыку. Он реагировал на это очень остро, со всеми ссорился», - сообщил правоохранитель.

В частности, в отношении стрелка было открыто уголовное производство в 2023 году. Речь шла о нанесении легких телесных повреждений, однако со временем стороны примирились в суде.

Реклама

«Скажем так, он был конфликтен. Может быть, у него были психические расстройства, но это решит экспертиза. Именно в этой ситуации у него сначала был словесный конфликт, который перерос в стрельбу и, я думаю, он потерял самоконтроль», - заключил Выговский.

Как отмечал Выговский, у стрелка в Киеве было официальное разрешение на оружие, которое продлил в декабре 2025 года на основании медицинской справки из частной клиники. Правоохранители установили, что документ был подлинным, однако возникли сомнения, проходил ли он полноценное медицинское и психиатрическое обследование. В связи с этим заведение и процедуру выдачи справки проверяют.