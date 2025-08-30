ТСН в социальных сетях

Стрелок выпустил восемь пуль в Парубия - журналист

Парубий скончался на месте от полученных травм. Полиция разыскивает злоумышленника.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Андрей Парубий

Андрей Парубий / © УНИАН

Во Львове в среду днем, 30 августа, расстреляли бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Злоумышленник выпустил восемь пуль в Парубия.

Об этом сообщил журналист Глагола.

Напомним, во Львове посреди дня произошла стрельба, в результате которой погиб Андрей Парубий.

Как сообщили в Нацполиции, на место прибыли правоохранители и медики, однако спасти потерпевшего не удалось — он погиб от полученных ранений.

К расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, Служба безопасности Украины и другие структуры. В настоящее время правоохранители ищут убийцу.

Во Львовской ОВА официально заявили, что речь идет о бывшем председателе парламента Андрее Парубие.

Отметим, что Парубий работал в профильном комитете по нацбезопасности, помогая конкретным подразделениям, где служат его собратья.

