Стрелок выпустил восемь пуль в Парубия - журналист
Парубий скончался на месте от полученных травм. Полиция разыскивает злоумышленника.
Во Львове в среду днем, 30 августа, расстреляли бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Злоумышленник выпустил восемь пуль в Парубия.
Об этом сообщил журналист Глагола.
Напомним, во Львове посреди дня произошла стрельба, в результате которой погиб Андрей Парубий.
Как сообщили в Нацполиции, на место прибыли правоохранители и медики, однако спасти потерпевшего не удалось — он погиб от полученных ранений.
К расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, Служба безопасности Украины и другие структуры. В настоящее время правоохранители ищут убийцу.
Во Львовской ОВА официально заявили, что речь идет о бывшем председателе парламента Андрее Парубие.
Отметим, что Парубий работал в профильном комитете по нацбезопасности, помогая конкретным подразделениям, где служат его собратья.