Стрелок выпустил восемь пуль в Парубия - журналист

Андрей Парубий / © УНИАН

Во Львове в среду днем, 30 августа, расстреляли бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Злоумышленник выпустил восемь пуль в Парубия.

Об этом сообщил журналист Глагола.

Как сообщили в Нацполиции, на место прибыли правоохранители и медики, однако спасти потерпевшего не удалось — он погиб от полученных ранений.

К расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции, полиции Львовской области, Служба безопасности Украины и другие структуры. В настоящее время правоохранители ищут убийцу.

Во Львовской ОВА официально заявили, что речь идет о бывшем председателе парламента Андрее Парубие.

Отметим, что Парубий работал в профильном комитете по нацбезопасности, помогая конкретным подразделениям, где служат его собратья.