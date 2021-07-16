Стрелка с "чеченского свадьбы" суд отправил на два месяца в СИЗО

Стрелка с "чеченского свадьбы" суд отправил на два месяца в СИЗО

Мера пресечения злоумышленнику была избрана сегодня ночью.

Коминтерновский районный суд Одесской области взял под стражу мужчину, который устроил в людном месте стрельбу во время празднования свадьбы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, пишет УНИАН.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры — избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. Также в качестве альтернативы определены залог — 190 тыс. 320 грн", — говорится в сообщении.

Напомним, в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие забавы с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.

Молодчик с оружием утверждает — стрелял холостыми. И не из автомата — из карабина. Правда ли это — выяснит следствие. Однако на квалификацию никак не повлияет. Парню все равно грозит до 7 лет за решеткой — за хулиганские действия с применением оружия. Дрифтеру — административное наказание и штраф, стрелку — криминал. Не помогут и извинения, которые он записал.

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