"Стреляет в привидений, х*ярит с автомата": оккупант рассказал, как у солдат РФ сдают нервы на фронте

У некоторых российских солдат уже сдают нервы на фронте и они открывают огонь по призрачным целям.

Российский военный рассказал, как работает артиллерия РФ и артиллерия ВСУ на фронте, а также поделился, как у его товарищей по оружию сдают нервы.

Разговор захватчика перехватила украинская разведка, передает ГУР Минобороны Украины.

"У нас просто артиллерия ох*ительная. Я вот сколько ехал, всю дорогу об артиллерии ох*ительной рассказывали, тут такое не получится, как в кино "Вызываем огонь на себя". Они один х*й промажут. Наши, они очень часто стреляют, прям очень-очень часто, много.Только они не знают, попадают, нет. А укропы, они редко стреляют, но если они стреляют, они точно попадают. Их артиллерия ложит четко. Они прям попросту не стреляют, просто так. Они подьехали, у*бали, попали, сь*бались", — рассказывает россиянин.

По словам оккупанта, у некоторых российских солдат уже сдают нервы на фронте и они открывают огонь по призрачным целям.

"Некоторые наши, нервы сдают. Начинает с привидениями стреляться. Там никого нет, а он ху*ярит с автомата туда. Потом всю роту из-за этого поднимает. Все полночи сидят в окопах потом, думают, что атака", — рассказал российский военный.

Оккупанты в перехваченных разговорах часто сетуют на ситуацию на фронте

Один из российских военных в разговоре со своей женой разрыдался, заявив, что ВСУ их берут в окружение, а никто им не хочет помочь.

Еще один оккупант в перехваченном СБУ разговоре с женой жаловался на нехватку боеприпасов, людей, бестолковое руководство и называл себя "мясом".

Ранее Главное управление разведки Минобороны публиковало разговор попавшего в окружение под Лиманом оккупанта. Россиянин жалуется на большое количество погибших и радуется мобилизации в России.

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