Стрелял и угрожал самоубийством: на Прикарпатье мужчина избил пожилую мать и наставил оружие на копов

Стрелял и угрожал самоубийством: на Прикарпатье мужчина избил пожилую мать и наставил оружие на копов

Злоумышленника задержали.

В среду, 18 августа, примерно в 19:00 в Тлумацком районе Ивано-Франковской области 52-летний мужчина избил свою пожилую мать. По приезде полиции, злоумышленник наставил оружие на правоохранителей.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

В полицию позвонила пожилая женщина и сообщила, что ее избил родной сын. На место происшествия немедленно выехала группа патрульных и следственно-оперативная группа.

Женщина с рассеченными лицом ждала правоохранителей неподалеку дома. Полицейские оказали ей домедицинскую помощь и вызвали медиков.

Во время общения с потерпевшей из дома вышел мужчина с винтовкой в руках и дважды выстрелил в воздух, сказав, что совершит самоубийство, а когда кто-то приблизится к двору — выстрелит.

На место происшествия правоохранители вызвали вспомогательные наряды полиции, а также бойцов роты полиции особого назначения.

Во время переговоров и благодаря слаженным действиям спецназовцев, 52-летнего мужчину удалось задержать.

Оружие, зарегистрированное на злоумышленника, изъяли и направили на экспертизу.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 345 (Угроза убийством, насилием в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное задержанному грозит ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Бердянске охранник ночного клуба жестоко избил женщину в ответ на ее пощечину.

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