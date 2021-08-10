Стрелял из карабина на собственной свадьбе: под Черновцами жениху-стрелку избрана мера пресечения

Суд возложил на стрелка процессуальные обязанности.
В Черновицкой области суд избрал меру пресечения жениху, который устроил стрельбу на собственной свадьбе.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черновицкой области.
Суд принял решение о применении в отношении стрелка пресечения в виде личного обязательства и положил на него процессуальные обязанности, прибывать к следователю по требованию, не выезжать за пределы села и сообщать правоохранителям об изменении своего места работы или проживания.
Также суд обязал мужчину не общаться со свидетелями и сдать на хранение в соответствующие органы власти загранпаспорт. В случае невыполнения указанных обязанностей к нему может быть применена более жесткая мера пресечения с наложением денежного взыскания.
Напомним, 25 июля в селе Нижние Петровцы Черновицкого района 27-летний жених устроил беспорядочную стрельбу из охотничьего карабина своего товарища. Сейчас он подозревается в совершении хулиганства и незаконном обращении с оружием.