Стрелял "по приколу": в Запорожской области гимназист попал из пневматического пистолета в лицо однокласснику

Стрелял "по приколу": в Запорожской области гимназист попал из пневматического пистолета в лицо однокласснику

Ученик, устроивший стрельбу в гимназии, объяснил следователю свой поступок хулиганством.

В Мелитополе гимназист устроил стрельбу из окна учебного учреждения из пневматического пистолета. Он попал в лицо одноклассника, находившегося во дворе школы.

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Об этом сообщает пресс-служба Мелитопольского районного управления полиции.

В полицию Мелитополя обратилась 38-летняя женщина и сообщила, что в гимназии в лицо ее сына попал стрелявший из пистолета одноклассник.

Правоохранители проверили факт, опросили обоих подростков в присутствии их родителей и педагогов.

"Полицейские установили, что 3 декабря около 11:40 из окна второго этажа одной из городских гимназий в городе Мелитополь 14-летний парень произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Один из шариков попал в лицо (нижнюю правую часть губы) несовершеннолетнего ученика в этой гимназии и который в тот момент находился на улице возле здания учебного учреждения. Пострадавшему в гимназии была оказана медицинская помощь, в дальнейшем родители подростка за медицинской помощью в лечебные учреждения не обращались", - сообщили в полиции.

"Стрелок" объяснил следователю, что стрелял "по приколу".

Пневматический пистолет, не принадлежащий ни парню, ни его родным, полицейские изъяли. С подростком провели профилактическую беседу.

"По факту материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Ответственность по данной статье уголовного кодекса Украины наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет", — отметили в пресс-службе полиции Мелитополя.

Напомним, что в США полицейская застрелила 88-летнего пенсионера, которому "намеревалась спасти жизнь".

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