Стреляли из авиации и "Градов": за сутки в Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще шестеро ранены

Стреляли из авиации и "Градов": за сутки в Донецкой области оккупанты убили трех человек, еще шестеро ранены

Российские оккупанты обстреляли 9 городов и поселков Донецкой области.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки в Донецкой области погибли три человека, еще шестеро — ранены.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

В Донецкой области за сутки полиция задокументировала 11 российских обстрелов.

Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов. Разрушения испытали по меньшей мере 27 гражданских объектов: жилые дома, фермерское хозяйство, завод, коммунальная и железнодорожная инфраструктура, автомобиль скорой помощи.

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Марьинка, Великая Новоселка, Нью-Йорк, Ивановка, Серебрянка, Новониколаевка Черкасской общины.

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера утром, 28 апреля, россияне нанесли авиаудар по Нью-Йорку в Донецкой области, в результате чего погибли три человека, еще трое жителей получили ранения.

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