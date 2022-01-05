Стреляли из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов: боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе

Стреляли из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов: боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе

Украинские военные открывали огонь в ответ на провокацию противника.

На Донбассе с начала суток 5 января пророссийские боевики три раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Как отмечается, в направлении Авдеевки враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Шумов российсие наемники совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военнослужащие в результате вражеских обстрелов не пострадали и открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение.

Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина. Кроме того, погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.

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