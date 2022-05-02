Стреляли из "Ураганов", "Смерчей" и "Градов": россияне на Луганщине убили 3 человека, еще 3 ранили

Стреляли из "Ураганов", "Смерчей" и "Градов": россияне на Луганщине убили 3 человека, еще 3 ранили

Спасатели сообщили оперативную информацию о Луганской области по состоянию на утро 2 мая.

Российские оккупанты вели огонь из тяжелой артиллерии по гражданской инфраструктуре Луганщины. В результате обстрелов погибли три человека, еще трое ранены, среди них — 12 летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Грады," "Ураганы", "Смерчи" – российская армия ежедневно наносит удары по Луганщине. Трое погибших и трое раненых жителей Луганской области, среди пострадавших – ребенок 2010 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайников, в Лисичанске сгорела гимназия, в Новодружеске огнеборцы ликвидировали возгорание хозяйственных построек, в Рубежном — квартир в многоэтажке.

По меньшей мере, за минувшие сутки армия России уничтожила 12 домов в Орехове, четыре – в Горском, и шесть многоэтажек в Северодонецке.

Спасатели продолжают развозить людям техническую воду и гуманитарные наборы. Кроме этого, в области продолжают работать пиротехники.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что погибшими от обстрелов российской армии оказались жительница Золотого и еще двое мирных жителей Лисичанска и Попасной.

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