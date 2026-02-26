Стреляли в воздух, потому что «поругались между собой»: версия ТЦК об инциденте в Одессе

Одесский ТЦК отрицает огонь по гражданскому

Реклама

В Одессе сотрудник ТЦК открыл огонь вслед гражданскому, пытавшемуся убежать от группы оповещения, сообщали местные паблики.

Свою версию событий рассказали в Одесском областном ТЦК.

В ТЦК заверили, что военные отнюдь не стреляли в гражданского, а якобы устроили конфликт между собой.

Реклама

«Установлено, что 26 февраля 2026 во время пребывания по маршруту оповещения произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения одного из районных ТЦК и СП г. Одессы. Спор носил исключительно внутренний характер. В ходе эмоционального противостояния один из военнослужащих, допустив грубое нарушение дисциплинарного устава, произвел выстрел в воздух из шумового устройства (стартовый пистолет Erma) холостым патроном», — говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что табельное оружие не применялось, пострадавших в результате инцидента нет.

В военкомате пожаловались, что распространенная в сети информация о стрельбе по бегущим людям является «недостоверной, манипулятивной и направленной на дискредитацию мобилизационных мероприятий».

«Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины. По указанному факту проведена неотложная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подытожили в ТЦК.

Реклама

Напомним, во многих одесских телеграмм-каналах 26 февраля было опубликовано видео, на котором мужчина в гражданской одежде убегает от группы людей, одетых в военную форму. Мужчины в камуфляже открыли огонь из пистолета по гражданскому во время его бегства.