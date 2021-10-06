Стрелявший имел спецподготовку и был в форме СБУ: в Черкассах рассказали подробности убийства мужчины в кафе

Стрелявший имел спецподготовку и был в форме СБУ: в Черкассах рассказали подробности убийства мужчины в кафе

По словам полиции, убийца бизнесмена и его сообщник возможно были спецназовцами.

В Черкассах правоохранители рассказали о ходе расследования убийства в одном из городских кафе бизнесмена Михаила Козлова. По словам представителей прокуратуры, убийца предпринимателя мог быть в прошлом спецназовцем.

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Об этом во время брифинга со СМИ сообщил руководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин, рассказывает "Суспільне".

"Из видео видно, что этот человек имеет специальную подготовку", — рассказал Воронин.

Он добавил, что, у убитого Михаила Козлова было пять огнестрельных ранений.

"Преступники были одеты в камуфлированную одежду с наклейками "СБУ". Один из них стрелял в Козлова из карабина, другой "прикрывал" его на улице, стреляя из автомата Калашникова", — отметил глава областной прокуратуры.

По его словам, сейчас следствие рассматривает несколько версий убийства бизнесмена. Среди них — заказное убийство людей из окружения бизнесмена или его конкурентов.

Начальник Главного управления Нацполиции области Михаил Куратченко сообщил, что для расследования убийства Михаила Козлова назначены 24 экспертизы. Видео изъяли из 219 камер видеонаблюдения. Сейчас к расследованию привлекли 84 правоохранителя и 13 прокуроров. Допросили 70 человек, опросили — 1200.

По информации полиции, убийцы использовали авто на литовских номерах, на которое прицепили дубликат украинских, зарегистрированных на жительницу одного из районов Черкасской области. Сейчас следствию неизвестно, куда сбежали преступники после того, как сожгли машину возле Днепра. По словам Куратченко, рассматривают несколько версий: что двое нападавших отходили оттуда по воде через Днепр, другим автомобилем или пешком.

"Сообщения от свидетелей о том, что их видели на берегу, не поступало", — добавил он.

Также во время брифинга показали видео, на котором зафиксирована человек, находившийся в районе совершения преступления до и во время него.

Сейчас этого человека разыскивают, ведь он может иметь информацию о преступлении.

Напомним, что в центре Черкасс под время стрельбы в кафе убили мужчину. По факту убийства полиция открыла уголовное производство.

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