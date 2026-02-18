Стреляющий в спину тыл: кто наживается на войне в Украине

Кто и за сколько распродает будущее страны / © ТСН.ua

Бывший заместитель военкома Одесской области подозревается в незаконном обогащении на 37,7 млн гривен.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

И хотя в Офисе генпрокурора не называют фамилию фигуранта, нам стало известно, что речь идет о Денисе Галушко, работавшем под руководством уже подозреваемого экспредседателя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова.

В частности, установлено приобретение Клецком:

пяти автомобилей премиум-класса, среди которых Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Klasse, BMW X7 XDrive 30D, Toyota RAV4 Hybrid, а также Mazda CX-5 общей стоимостью более 12 млн грн;

трех жилых домов с земельными участками в пгт Таирово Одесской области общей рыночной стоимостью более 23 млн грн;

более 1,58 млн грн, которые фигурант вносил наличными через терминалы самообслуживания на собственный банковский счет.

В общей сложности правоохранители проверяют легализацию активов на более чем 17 млн грн. Кроме того, в декларации за 2023 он не указал активы на 7,3 млн гривен.

Под подозрением и родственники экс-замглавы ТЦК: жена, мать, теща и бабушка жены. Именно на них регистрировали купленное за взятки имущество.

Однако дело Галушко — лишь «капля в море» громких коррупционных скандалов, связанных с обогащением на войне и «отмазыванием» уклонистов. ТСН. ua.

Эпопея Евгения Борисова

Впервые о том, что тогдашний начальник Одесского военкомата Евгений Борисов якобы получил финансовую выгоду из возможной незаконной деятельности, начали говорить еще в апреле 2023 года. Это вроде бы позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн 950 тыс. евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн евро.

Все, что известно о скандальном бывшем одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может «покрывать», ТСН.ua собрал в этой статье.

В марте 2025 года ГБР завершило досудебное следствие. Борисову инкриминируют отмывание имущества более чем на 140 миллионов гривен. 19 июля глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Евгений Борисов присвоил 188 миллионов гривен

По состоянию на февраль 2026 года суды по делу Борисова до сих пор продолжаются и эксвойском не получил приговор. Как отмечает «Суспильне», по каждому делу, которое 15 января 2025 года объединили в одно и рассматривают в Приморском райсуде Одессы — около 40 томов материалов. В заседании сделали перерыв до 14 марта.

Скандальная экс-глава МСЭК Хмельнитчины уже на свободе

В сентябре 2025-го бывшую главу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу, подозреваемую в коррупции, разрешили освободить из-под стражи. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения на залог в размере 20 миллионов гривен.

После выхода из СИЗО Крупа задекларировала новый Porsche, драгоценность и кучу наличных денег.

Напомним, что у ее семьи нашли лишь наличными почти $6 млн в разных валютах.

Кроме того, около 50 прокуроров Хмельнитчины во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать из-за коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК.

По состоянию на февраль 2026 г. она находится на свободе под залогом, а судебный процесс продолжается.

Коррупция в Голосеевском ТЦК

В октябре 2024 года у работников Голосеевского районного ТЦК во время обысков было найдено $1,2 миллиона. «Клиентам» производили пакет военно-учетных документов для снятия с военного учета. Цена составила от 2 до 15 тысяч долларов.

В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с военного учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.

Расследование этой «оборудки» ГБР закончило в июне 2025 года. Дело передано в суд.

ТЦКшники — «таксисты»

Некоторые военные ТЦК додумались предоставлять весь пакет услуг — вплоть до вывоза уклонистов за границу собственными автомобилями. Такую схему придумали два сержанта ТЦК на Прикарпатье.

За 8 тысяч долларов США они обещали лично доставить уклониста к границе с Румынией служебным автомобилем.

Шокирующие декларации

Иногда бывшие или действующие должностные лица ТЦК ничем не привлекают к себе внимание и не встревают в скандалы. Пока не подадут свои декларации.

В этих декларациях:

Выявляли элитную недвижимость, автопарк, большие суммы наличных денег.

Активы оформлялись на родственников.

Разрыв между официальными доходами и фактическим имуществом колоссальный.

Например, недавно на Закарпатье бывший начальник отдела Мукачевского ТЦК Сергей Иванина подал декларацию перед увольнением, в которой указал 240 тыс. долларов наличными, элитные авто и четыре квартиры.

Ранее мы писали, что декларации чиновников ТЦК и ВВК шокируют — там указаны элитные автомобили, квартиры и килограммы золота.

Скандал в Тернополе с Третьей штурмовой

Обогащаться на мобилизации решили не только работники ТЦК, но и военные непосредственно боевыех подразделений.

В октябре 202 года Тернополь разразился скандал — в городе вспыхнула потасовка между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах. Местные СМИ писали, что это был не ТЦК, а представители одной из бригад. В Сети писали, что речь идет именно о Третьем штурмове.

Тернопольский областной ТЦК впервые официально заявил о привлечении боевых подразделений в процесс оповещения граждан. Название подразделений не указывали.

Полиция Тернопольщины сообщила о задержании группы военных, которые незаконно лишали свободы людей, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. К какому подразделению они принадлежали — не уточнялось.

Третья штурмовая бригада в свою очередь прямо не признала, что это ее бойцы, но заверила, что «открыта к сотрудничеству с правоохранителями».

Местный общественный активист Роман Довбенко заявил, что военнослужащих этой бригады привлекли к мобилизационным мероприятиям на территории Тернопольской области, но часть из них начала действовать вопреки закону.

2026 год — новые задержания и расследование

Сегодня, 17 февраля, на Волыни полиция задержала группу военнослужащих районного ТЦК и СП, за средства помогали мужчинам уклоняться от службы. 1500 долларов стоило снятие с розыска в системе «Оберег», 2 500 долларов — беспрепятственное обновление учетных данных.

12 февраля в Одессе на коррупции был задержан служащий РТЦК. Свое влияние и связи с нужными людьми оценил в 9000 грн. и 6000 долларов США.

10 февраля: в Черновицкой области задержан бывший начальник отдела ТЦК, который фальсифицировал данные в системе «Оберег», что позволило 76 лицам незаконно избежать мобилизации.

30 января, в Тернопольской области полиция задержала старшего инструктора отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве денег за снятие с розыска в системе Оберег.

9 января ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Ровенского ОТЦК и СП во взяточничестве. Чиновник требовал деньги за отсрочку от мобилизации даже у военнообязанных мужчин, кто имел на это законные основания. При этом он угрожал созданием искусственных помех в случае отказа. Размер «оплаты» колебался от 10 до 12 тысяч долларов США. Коррупционер брал взятки даже автомобилями.

Сколько стоит «решить вопрос» с ТЦК в 2026-м?

Судя по материалам Нацполиции, ГБР, Офиса генпрокурора и СБУ, сформировался стабильный «рынок услуг» для уклонистов:

$2 000 — $3 000 — удалить статус «в розыске» с базы.

$3 000 — $8 000 — фиктивное бронирование (через подставные фирмы в зависимости от срока).

$8 000 — $15 000 — исключение из учета.

Гнилые овощи для ВСУ — Rolex и Гавайи для себя любимого

Коррупция процветает не только на стадии набора в армию. В самой армии тоже не так все гладко, и там время от времени разгораются разные скандалы.

Так, журналисты-расследователи проекта «Хапуга.UA» рассказали, как начальник продслужбы 25-й бригады Константин Свиридов наживался на питании военных. Военный имеет элитные автомобили, квартиры и путешествовал на Гавайи во время войны.

Пока собратья держат фронт, майор Свиридов наслаждался отдыхом на Мальдивах, Гавайях и даже в Антарктиде — по данным следствия, он совершал по три элитных поездки за границу каждый год.

Сущность схемы: должностные лица подписывали акты на полный объем продукции, но до части довозили только половину. Остальные списывали из-за подконтрольных лиц. Только за неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 млн. гривен.

Качество доставленных продуктов тоже не соответствовало стандартам. Военным снабжали, в частности, гнилые овощи и фрукты, даже для подразделений, выполнявших задачи на передовой.

Во время обысков у Свиридова изъяли 51 тысячу долларов наличными, 2,1 тысячи евро, 201 тысячу гривен, автомобили, документы на элитную недвижимость и коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров стоимостью более 8 миллионов гривен.

Раньше мы писали, как чиновники, пойманные на коррупции, мгновенно находят десятки миллионов залогов.