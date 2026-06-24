Польша и Украина / © ТСН

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Конфликт между Украиной и Польшей накаляется. Накануне польское издание сообщило, что новоприбывшие украинцы все чаще сталкиваются с трудностями при получении статуса временной защиты (PESEL UKR). А польский оппозиционный депутат Януш Ковальский призвал власть немедленно депортировать всех украинцев домой. В Сети бурно обсуждают новые заявления со стороны Польши.

Что украинцы думают о последних скандальных заявлениях, которые раздаются из Польши, и как на такие высказывания реагируют сами поляки — читайте в материале ТСН.ua.

Польша отказывает украинцам во временном статусе PESEL UKR

Во вторник, 23 июня, польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP) сообщило о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы, приехавшие в страну из-за российской войны. Там отметили, что участились случаи отказов при получении статуса временной защиты (PESEL UKR). Вместо статуса UKR граждане Украины получают статус NUE.

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Польские чиновники объясняют это тем, что украинцы приезжают не из регионов, где идут активные боевые действия, и поэтому у них нет права на временную защиту.

В издании также утверждают, что с подобными трудностями в оформлении документа, гарантирующего защиту, сталкиваются не только новоприбывшие, но и те граждане Украины, которые ранее уже имели статус UKR, но потеряли его из-за длительного отсутствия в Польше.

Статус UKR важен для украинских беженцев, поскольку он позволяет законно проживать в стране, пользоваться государственной медициной и трудоустраиваться по упрощенной схеме.

Мнения украинцев разделились, должна ли Польша предоставлять временную защиту беженцам

В сети Threads украинцы бурно обсуждают такое нововведение Польши. Одна из пользователей обратила внимание, что польским пограничникам безразлично, что ты убегаешь от войны. По ее словам, когда говоришь, что целью въезда в страну является война, они открещиваются, что «это не к нам».

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«Да, сейчас массово страж граничный пишет при въезде „туризм“ или вообще не отмечает факт пересечения границы, и здесь начинаются проблемы. Когда говоришь, что едешь от войны, говорят: это не к нам, это в уженд», — написала pogorelovaalyona.

Другая пользовательница уверяет, чтобы не было проблем после пересечения границы, нужно поставить отметку «эвакуация».

«Нет это ложь. Надо только поставить при пересечении границы правильную отметку эвакуация.

Это началось еще до скандала, где-то в мае».

© соцмережі

Впрочем, часть украинцев считает, что «давно пора» отменить этот статус, потому что за четыре года войны можно было адаптироваться к проживанию в чужой стране.

«Так давно пора, в чем проблема, какая защита, за 4 года могли уже адаптироваться, нет массового наплыва людей без документов, бежавших от войны.

А должны давать? Сколько лет? 10, 20, может пожизненно содержать?)».

Не все в Польше рады конфликту с Украиной

Однако польский бизнес бьет тревогу из-за обострения отношений с украинским народом. В этом же издании DGP авторы подчеркивают, что тенденция с отказами в защите для украинцев вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поскольку многие украинцы работают на польский бизнес и платят налоги, а это средства в государственный бюджет страны.

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Польские предприниматели уверяют, что такие случаи не единичны. Кроме того, государственные учреждения начали более тщательно проверять основания для въезда в страну — действительно ли человек спасается от войны, а не пользуется в корыстных экономических целях.

Польский депутат призвал депортировать всех украинцев

Польский ультраправый политик, бывший член партии «Право и справедливость» (PiS) Януш Ковальский, имеющий антиукраинскую риторику, на фоне нового скандала между странами сделал новое резонансное заявление. Политик призвал немедленно депортировать всех украинцев домой, потому что они «представляют опасность для Польши».

Он предлагает властям создать программу, в рамках которой все украинские беженцы будут вынуждены вернуться домой.

На странице в Facebook Ковальский устроил опрос среди поляков и написал: «Украинцы, поддерживающие идеологию УПА, представляют опасность для Польши. Все должны как можно скорее вернуться в Украину!».

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И добавил, что «пора начать программу возвращения украинцев из Польши в Украину. Все должны вернуться туда».

Инициатива политика за менее суток набрала более 20 тысяч предпочтений.

«Стреляют себе в ногу»: бурная реация украинцев на скандальное заявление

Это заявление вызвало эмоциональное обсуждение в социальных сетях. Пользователи платформ Threads возмущены заявлением польского политика. Они называют это выстрелом себе в ногу.

«Вот было бы счастье, чтобы все украинцы выехали из Польши, все заводы стали, чтобы тогда делали? Наши пашут, как волы, открывают бизнес, платят налоги.

Думаете, в Польше только украинцы трудятся на черных работах? Там полно и других национальностей сейчас.

Так выглядит выстрел себе в ногу. Я сомневаюсь, что поляки вернутся из Германии».

Однако некоторая часть украинцев считает, что это «искусственно раздутая кампания» действующими в Польше российскими спецслужбами. По мнению других украинцев, «у кого есть достоинство», должен выезжать из Польши.

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«У кого есть достоинство, сам бы уже уехал из этой страны.

Украинцы-то поедут в свое время, но где будут брать деньги на свое развитие? Украинцы платят налоги и платят за все».

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Как реагируют на инициативу о депортации украинцев сами поляки

Есть как противники, так и приверженцы такой идеи. Большинство поляков — «За». Под сообщением Ковальского они оставляют гневные комментарии в адрес украинцев, называя их «неблагодарными и опасными людьми».

«Потому что они хамят полякам, они проявляют пренебрежение и слишком много разрушений и пожаров! Это неблагодарные опасные люди.

Молодые украинцы двигаются к фашизму, показали это на НАШЕМ НАЦИОНАЛЬНОМ СТАДИОНЕ, Осквернили место. Так что им не рады.

Вот так надо возвращаться, потому что начали благодарить за польское гостеприимство и показывать свое настоящее лицо.

Конечно, пусть возвращаются в Украину, если их здесь не устраивает».

В то же время другая часть комментаторов против депортации граждан Украины и даже реагирует шутками. Под сообщением политика они пишут:

«Согласно этому мнению иностранные страны должны выбрасывать и поляков. Поляки работают по всему миру, хотят, чтобы к ним относились справедливо, а другие хотят работать в обмен на нас, никакой толерантности.

Я не согласен. Людей не депортируют просто так. Мы не советская Россия.

Пора начать программу Ковальских в космос».

© соцмережі

Кто и почему начал конфликт между Польшей и Украиной

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский в интервью для OBOZ.UA считает, что Польша заинтересована в конфликте. Он согласился с заявлением Зеленского о внутриполитической борьбе в Польше. По его словам, последние резкие заявления польских политиков не что иное, как инструмент влияния на избирателей.

По его мнению, исторические вопросы являются удобным поводом для политических манипуляций.

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Дипломат отметил, что в Польше борются две политические силы правоконсерваторов и центристов: с одной стороны силы, связанные с Каролем Навроцким, с другой — политический лагерь Дональда Туска.

«Они уже более десяти лет поочередно приходят к власти, а преимущество часто составляет буквально один процент или один голос. Каждая сторона строит свою программу не на том, как сделать страну лучше, а на том, чтобы показать ошибки оппонентов. Растет культура ненависти, культура взаимного противостояния, а не взаимопонимание», — сказал он.

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