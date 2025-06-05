Стремительное наступление РФ: военный объяснил, что не так с защитой на Сумщине

ВСУ держат оборону / © Associated Press

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В Сумской области оккупанты быстро продвигаются, потому что среди подразделений и структур Украины нет слаженного действия.

Такое мнение высказал Станислав Бунятов, известный под позывным «Осман», младший сержант, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар», в своем Telegram-канале.

«Это может звучать смешно, но нас губит то, что далеко не все командиры бригад на направлениях искренне обеспокоены продвижением россиян на своих участках и не „вылезают из кожи“, а просто выполняют работу по течению», — отметил он.

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«В Сумской области каждый организм работает сам по себе: ГПСУ, НГУ, ВСУ, ТрО — каждый в своей песочнице, и лопаткой друг с другом делиться не думает. Это один из многих недостатков сосредоточения в одной зоне ответственности абсолютно разных структур и подразделений, у которых нет центрального управления. ОТУ со своими задачами не справляется — нужно заводить корпус с толковым куратором „Драпатым“, — добавил военный.

Напомним, российские войска недавно продвинулись в Сумской области и захватили село Водологи.

Со ссылкой на украинских военных в ISW говорят, что россияне сменили тактику и совершают пехотные атаки отрядами численностью примерно от восьми до десяти человек, в то время как раньше пытались продвигаться более мелкими группами, по четыре бойца.

Российские войска используют мотоциклы, квадроциулы и гражданские транспортные средства для быстрого продвижения, закрепления позиций и накопления сил для последующих атак.

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