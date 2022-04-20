Стремительный карьерный рост: в оккупированном Бердянске заместителем "мэра" назначили дворника-коллаборанта

В Бердянске Запорожской области оккупанты и коллаборанты привлекают в свои ряды местных фриков.

Значительный карьерный рост произошел в жизни местного дворника-коллаборанта. Его назначили на должность заместителя мэра.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



"Стало известно, что так называемый "мэр" курортного города Сауленко назначил своим заместителем гражданина Украины Самойленко Никиту Ивановича, уроженца Бердянска. До "назначения" работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс". Себя позиционирует как творческую личность, утверждает разговаривает с камнями", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что дворник-коллаборант после вторжения оккупантов в Бердянск добровольно перешел на сторону оккупационных войск и согласился с ними сотрудничать.

Самойленко занял должность заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры. Известно, что новоиспеченный заместитель городского головы занимается подготовкой памятных мест города к празднованию дня победы 9 мая – украшает клумбы и красит бордюры.

Напомним, что российские кафиры начали рыть окопы вокруг курортной Кирилловки в Запорожской области. О действиях захватчиков, вошедших в поселок несколько недель назад, сообщают местные жители. Кроме того, люди говорят, что на базах отдыха армия страны-агрессорки установила "Грады".