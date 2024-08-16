Стремительный прорыв и куча пленных россиян: появилось еще одно видео первых минут операции на Курщине

Украинские воины продолжают поражать.
Так, в Сети появилось еще одно видео, на котором изображены первые минуты операции на Курщине. Более 50 пленных россиян, уничтожен пограничный пункт пропуска и прорвана линия обороны врага.
Кадры показали бойцы 80-й ОДШБ.
Россияне, которые встретили шквальный огонь украинских артиллеристов и увидели наши танки на территории пограничного пункта, сразу сдались ВСУ. Действительно, единственное верное решение, чтобы спасти свою жизнь.
Напомним, первое видео начала операции в Курской области РФ обнародовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. По словам десантников, тщательная подготовка, планирование, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.
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