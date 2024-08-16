Стремительный прорыв и куча пленных россиян: появилось еще одно видео первых минут операции на Курщине

Так, в Сети появилось еще одно видео, на котором изображены первые минуты операции на Курщине. Более 50 пленных россиян, уничтожен пограничный пункт пропуска и прорвана линия обороны врага.

Кадры показали бойцы 80-й ОДШБ.

Россияне, которые встретили шквальный огонь украинских артиллеристов и увидели наши танки на территории пограничного пункта, сразу сдались ВСУ. Действительно, единственное верное решение, чтобы спасти свою жизнь.

Появилось еще одно видео первых часов начала операции на Курщине

Напомним, первое видео начала операции в Курской области РФ обнародовало командование Десантно-штурмовых войск ВСУ. По словам десантников, тщательная подготовка, планирование, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

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