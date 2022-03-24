Стремится сломать мировой порядок: Зеленский рассказал, почему Путин пошел войной на Украину

Зеленский рассказал, что стоит за агрессией Путина, направленной против Украины.
Президент России Владимир Путни начал войну в Украине, потому что хочет навязать миру свои правила.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете "La Repubblica".
"Это агрессия против Европы, против мира, которая началась с Украины. Думаю, за этим стоит стремление сломать мировой порядок и грубой силой оружия навязать миру свои правила", — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в Украине ровно месяц назад началась война, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
Читайте также:
- Война России против Украины: день 29, текстовый онлайн всех событий
- США разрабатывают сценарии ответа на случай применения РФ ядерного оружия и его нападения на другие страны