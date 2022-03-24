Стремится сломать мировой порядок: Зеленский рассказал, почему Путин пошел войной на Украину

Стремится сломать мировой порядок: Зеленский рассказал, почему Путин пошел войной на Украину

Зеленский рассказал, что стоит за агрессией Путина, направленной против Украины.

Президент России Владимир Путни начал войну в Украине, потому что хочет навязать миру свои правила.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете "La Repubblica".

"Это агрессия против Европы, против мира, которая началась с Украины. Думаю, за этим стоит стремление сломать мировой порядок и грубой силой оружия навязать миру свои правила", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине ровно месяц назад началась война, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.

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