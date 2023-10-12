Строгий учет поставок западного оружия и производство собственного: Зеленский раскрыл детали Ставки

Важной темой на Ставке, которую в четверг, 12 октября, проводил президент Украины Владимир Зеленский, было обеспечение воинов Сил обороны собственными, украинскими вооруженными возможностями.

Это подчеркнул украинский лидер во время традиционного вечернего обращения.

Зеленский выразил благодарность каждому лидеру и каждому государству, которые помогают Украине оружием, техникой, снарядами, и заверил, что украинские власти делают все для того, чтобы этого снабжения было больше.

"Кстати, вчерашний "Рамштайн" этому помог. Но очевидно, что базовый курс государства – это собственное производство, это свое оружие, техника, свои снаряды по всем позициям, необходимым для Сил обороны. Все – от ракет и дронов до бронированной техники и снарядов нужных калибров”, — подчеркнул он.

По словам президента, Минстратегпром уже представил доклады по нескольким направлениям: "броня", ракеты, ПТРК.

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“Сегодня на Ставке был доклад вице-премьера по инновациям по РЭБам – радиоэлектронной борьбе. Разрабатываем комплексную программу по всем направлениям с четкими сроками и объемами”, — сообщил Зеленский.

Еще одной неотложной задачей президент назвал перевод в цифровой формат всего учета поставок Силам обороны.

“Цифровизация даст четкое понимание, как обеспечиваются наши воины и где образуются дефициты и как они восполняются. В частности, чтобы мы могли показать каждому нашему партнеру информацию о каждой поставленной единице оружия максимально оперативно. И чтобы отчеты здесь, в Киеве не отличались от реальных фактов на передовой”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Зеленский анонсировал важную договоренность — Украина и Соединенные Штаты будут работать вместе для производства оружия и оборонных систем. Украина не будет зависеть от логистики и сроков снабжения и сможет обеспечить Вооруженные силы всем необходимым на месте.

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