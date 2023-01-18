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"Строили с Монастырским много планов": Резников о падении вертолета в Броварах

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
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"Строили с Монастырским много планов": Резников о падении вертолета в Броварах

Фото: Associated Press

Министр обороны Украины выразил искренние соболезнования родным всех погибших.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал личной трагедией падение вертолета в Броварах и рассказал, что близко дружил с министром Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

"Трагедия, которая сегодня утром произошла с вертолетом в Броварах для меня является персональной трагедией. Мы близко дружили с министром Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным, строили много новых планов. Мои искренние соболезнования родным всех, кто погиб в вертолете и в результате этой аварии "Пострадали и погибли дети — это страшная трагедия. Результаты расследования причин катастрофы мы узнаем официально. Я бы сейчас не хотел говорить на опережение, что стало причиной трагедии", — отметил Алексей Резников.

ТСН собрал основные версии авиакатастрофы в Броварах 18 января. Отметим, что за расследование этого дела взялись следователи Службы безопасности Украины.

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Дата публикации
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