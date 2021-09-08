Бассейн на каждой базе отдыха: в Кирилловке решали, что будут делать после провального сезона

Бассейн на каждой базе отдыха: в Кирилловке решали, что будут делать после провального сезона

Нынешний курортный сезон на базах отдыха в Запорожской области назвали провальным.

В Кирилловке подвели итоги нынешнего курортного сезона. Администрация города и владельцы баз отдыха остались им недовольны и назвали его провальным.

Вопрос, как улучшить сезон следующим летом обсудили на заседании коллегии Запорожского облсовета, сообщает Кирилловский поселковый совет.

На заседании отметили, что проблемы нашествия медуз и выбрасывания на берег большого количества водорослей стали основными причинами провалов курортных сезонов последних лет.

"Если наши курорты не будут посещать туристы, то и другие громады юга останутся без доходов. Поэтому следует детально изучить вопрос осолонения" и увеличения количества медуз. Эти проблемы следует решать системно и вместе, — отметил председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

Представители курортного бизнеса сейчас вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Один из вариантов решения проблемы — строительство бассейнов на базах отдыха. На многих туристических базах они уже есть, некоторые даже с подогревом.

По прогнозам Кирилловского поселкового совета, через 1-2 года почти каждый объект курортного бизнеса в регионе будет хотя бы один бассейн.

Нынешний сезон был худшим из всех предыдущих, поскольку в июне стояла прохладная погода с дождями и ливнями, а в июле на побережье началось нашествие медуз, стало причиной окончания курортного сезона на 2 недели раньше чем планировалось.

По словам экологов, присутствующих на заседании совета, последние несколько лет соленость Азовского моря значительно увеличилась, что привело к заходу из Черного моря в Азовское медуз, а главными причинами увеличения уровня солености в Азовском море является недостаточное количество пресной воды рек, впадающих в него и повышение среднегодовой температуры, что приводит к увеличению испарения морской воды.

По словам директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика, методов борьбы с нашествием медуз, кроме установления в море заградительных сеток, наука не знает. Также эколог отметил, что в ближайшие годы ситуация с медузами в Азовском море вряд ли изменится, если ничего не делать с реками, в него впадают.

Напомним, что в Запорожской области в Примпосаде нашествия медуз. Животные оккупировали море близ берега и портят отдых туристам.

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