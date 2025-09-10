Реклама

Об этом компания сообщает в колонке на БизнесЦензоре, обнародовав соответствующие документы как самого подрядчика, так и его поставщика.

Согласно документам, согласно заключенным в 2024 году с Сумской ОВА контрактам на строительство фортификаций ООО «ТД «Династия» выполнило работ на 118,77 млн грн (без НДС).

При этом прибыль компании по всем этим контрактам до налогообложения составила менее 1 миллиона – 896,86 тыс. гривен, а после уплаты налога по ставке 18% прибыль составляет всего 735,43 тыс. гривен, или 0,6% от суммы контрактов.

А с учетом других расходов, по итогам деятельности в 2024 году ООО "ТД "Династия" получило чистый убыток в размере 6,43 миллиона гривен, свидетельствует обнародованная налоговая отчетность предприятия.

ООО «ТД «Династия» также опровергает информацию журналистов, что поставщики завышали цены на стройматериалы для возведения укреплений.

В частности, согласно отчетности упомянутого в сюжете поставщика ООО «Шостстройресурс», наценка на стройматериалы составляла всего 5-7%, а чистая прибыль за 2024 год – всего 629,2 тыс. гривен.

В частности, наценка «Шостстройресурс» при поставках блоков потёрнов на общую сумму 13,92 млн грн составила всего 5%, или 668,15 тыс. грн, а не "два миллиона гривен", как заявляли журналисты.

При этом цена конкретных моделей блоков, которые "Шостстройресурс" покупал у производителя, составляла 75-80 тысяч гривен, а продавал он их ООО "ТД "Династия" по 84 тысячи. В свою очередь "ТД "Династия", согласно договору с ОВА, не имела права делать наценку на строительные материалы, которые она закупает.

В компании предполагают, что подсчеты журналистов могли быть сделаны на основе предварительных закупочных документов в начале 2024 года, когда на рынке существовал дефицит такой продукции, а цены на нее могли быть выше.

Впрочем, летом 2024 г., когда дефицит исчез, а рыночные цены на некоторые позиции начали снижаться, ООО "ТД "Династия" вместе с ООО "Шостстройресурс" пересмотрели закупочные цены на все приобретенные с начала года в сторону снижения, о чем свидетельствуют официальные документы.

Аналогичным образом "ТД "Династия" обнародовало документы, опровергающие обвинения в закупке по завышенным ценам и другим стройматериалам.

"Если бы журналисты обратились в компанию, мы предоставили бы все исчерпывающие ответы и цифры. К сожалению, они не воспользовались этим базовым правилом журналистики", - подчеркнули в компании.

Полный ответ компании читайте по ссылке .