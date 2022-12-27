"Строительная мафия против": Кубраков объяснил, в чем состоит реформа градостроительства

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков подчеркнул, что с принятием реформы градостроительства у местных властей будет все, что нужно, чтобы останавливать незаконные застройки.

Реформа отрасли градостроительства вызвала бурное обсуждение, значит, это актуальная и острая тема.

Об этом пишет в блоге для "НВ.Бизнес" вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

"Важно было от начала привлечь независимых антикоррупционных экспертов, потому что вымогательство взяток на всех этапах строительного процесса понемногу становилось нормой на местах, что в свою очередь способствовало незаконной застройке. Деньги требовали за согласование градостроительных условий, архитектурного проекта, строительного надзора, подключения к коммуникациям и тому подобное. И, как следствие, не всегда принимали законные решения", - отметил Кубраков.

В таких условиях прекрасно чувствовали себя как застройщики, так и местные власти. Как следствие, в каждом городе есть "свои" строительные компании. Как отметил вице-премьер, это закрытый клуб, в котором поделены районы, участки, проекты, потенциальные покупатели. Украинские города превратились в рандомну застройку, где 2-этажные дома граничат с 25-ти этажными монстрами, которые подключены к старым канализационных и электрических систем.

Нередко появляются обманутые инвесторы которые приобрели квартиры в домах, которые построены незаконно, жители других домов, которые не ожидали, что возле них появится какой-то монстр.

Кубраков отметил, что с принятием реформы градостроительства в местной власти будет все, что нужно, чтобы останавливать незаконные застройки, и будет ответственность за молчаливые согласования строительства "призраков", которые никогда не будут введены в эксплуатацию или подключены к электросетям.

"5655 предоставляет дополнительные полномочия органам местного самоуправления. Вместе с полномочиями они получают порядок, что делать с незаконным строительством, как действовать с таким объектом, как останавливать. Теперь никто не сможет сказать: Извините, у нас здесь незаконное здание, которое строится в центральной части города, и мы не можем это остановить, потому что у нас нет полномочий. Все. Есть полномочия, есть инструменты, есть ответственность. И вопрос приобретения жилья в незаконных строениях уйдет в историю", — подчеркнул вице-премьер-министр восстановления Украины.

Законопроект создает условия, при которых города не обойдутся без генерального плана. Его отсутствие позволяло нечистым на руку чиновникам предоставлять разрешения на строительство где угодно. Но теперь, в условиях максимальной прозрачности и контроля общественностью, чиновники не смогут что-то провести мимо глаз горожан.

"Реформу градостроительной отрасли мы считаем революционной. Все, что сейчас происходит в бумажном виде, будет происходить в одной IT-системе, каждое действие или бездействие участника строительного процесса будет зафиксирована в системе. А это то, чего именно боятся и застройщики, и местные чиновники. Как пример: будет четко видно, когда дом построен, а его не вводят в эксплуатацию и презирают людей, которые хотят жить в многоквартирном доме, а у застройщика требуют взятку за ввод в эксплуатацию", - отметил Кубраков.

Законопрокт 5655 имеет целью создать справедливую систему градостроительства, против которой выступает строительная мафия.

"Сейчас мы имеем в руках все инструменты для изменения существующего беспорядка. Я официально приглашаю профессиональную экспертную общественность присоединиться к имплементации реформы, работать вместе с нами над подзаконными актами для внедрения закона", - подытожил Кубраков, добавив, что это нужно делать немедленно.