Строительный мусор от разрушения оккупантами многоэтажек в городах будет переработан и в дальнейшем использован — министр экологии

Если говорить концептуально, то фактически правительство должно сегодня унормировать территории для временного размещения этих отходов на территориях городов.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что строительный мусор, который образовался в результате разрушения оккупантами многоэтажек в украинских городах, будет переработан и в дальнейшем использован.
Об этом он сообщил в интервью в рамках эфира Всеукраинского информационного телемарафона.
"К сожалению, действительно проблема строительного мусора или отходов разрушения... приобретает больший и больший масштаб... В любом случае эти отходы остаются на территориях городов или объединенных территориальных общин. Органы местного самоуправления должны с этими отходами что-то сделать, но они ждут от нас, от правительства, именно указателя, что делать и как сделать. Если говорить концептуально, то фактически мы должны сегодня унормировать территории для временного размещения этих отходов на территориях городов", — сказал Стрелец.
По его словам, если бы речь шла о мирном времени, то фактически это было бы засорением земель, но сегодня нужно временно разрешить в установленном порядке для дальнейшей переработки этих отходов.
"Я уверен, что это может быть очень хороший элемент в дальнейшем для производства строительных материалов или для восстановления тех же дорог или других технологий", — сказал министр.
Стрелец также подчеркнул, что президент Украины ставит задачу восстанавливать страну, в том числе строить жилье, по новым европейским стандартам с точки зрения окружающей среды и сохранения энергии, и для этого сейчас происходит имплементация в Украине лучших европейских директив и правил.
"Мы не должны допустить того, чтобы дальнейшее восстановление происходило по старым устаревшим технологиям, которые многие десятилетия были "раковыми опухолями" на теле нашей экономики и на нашей окружающей среде. Я верю, что мы успеем имплементировать все эти лучшие доступные технологии и уже по ним будет строиться новая современная и безопасная Украина", – сказал министр.
Напомним, 13 мая министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что начинается новый этап войны – длительная фаза.
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