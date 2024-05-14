Строительство фортификаций в Харьковской области: глава ОВА устраивает "разбор полетов"

Синегубов отметил, что каждый подрядчик на заседании отчитается о проделанных работах.

На фоне слухов в Сети о якобы недостаточно построенной линии обороны в Харьковской области, где сейчас наступают оккупанты, глава ОВА Олег Синегубов собирает всех участников процесса строительства фортификационных сооружений.

Об этом он сообщил в Telegram.

Также читайте Что происходит на Харьковщине: Генштаб представил ночную сводку

"О фортификации Харьковщины. Сегодня поручил профильному заместителю собрать всех подрядчиков, работавших и продолжающих работать над процессом строительства фортификационных сооружений", — сказал глава Харьковской ОВА.

Синегубов отметил, что каждый подрядчик на заседании отчитается о проделанных работах. Также, по результатам заседания, будет публичный отчет во время пресс-брифинга.

"Представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, волнующие общественность. Всегда готовы к прозрачной публичной реакции", – заверил глава ОВА.

Ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что врагу продвигаться в Харьковской области помогло отсутствие оборонительных сооружений.

Напомним, военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям. Он утверждал, что некоторые фортификации даже на 30% не были готовы к завершению строительства, однако их приняли.

Военный журналист Богдан Мирошников заявил, что невозможно построить укрепление ближе, чем 8-10 км от линии боевого столкновения. Потому что военные и строители будут уничтожены всеми возможными средствами поражения.

Читайте также: