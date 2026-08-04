Стройте норы по всей Украине, покупайте ружья, учитесь стрелять по воздушным целям: военная сделала жуткий прогноз

«Стройте норы по всей Украине»: Маруся Зверобой рассказала об изменении тактики РФ

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В ночь на 4 августа российские оккупанты применили новую тактику террора против Краматорска, выискивая цели в жилых дворах с помощью большого количества FPV-дронов. Украинская военная Маруся Зверобий рассказала о новой коварной тактике РФ и обратилась к тылу.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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По словам военнослужащей, сегодняшняя тактика террора Краматорска отличалась от предыдущих.

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«Похоже на разведку боем дронами. Всю ночь крупные ФПВ шуршали по дворам, выискивали целые, пострадали многие машины и поврежденные дома. И такого их количества и назойливости еще здесь не было. Утром полирнули прилетом КАБа по жилищной высотке, есть пострадавшие», — говорит Зверобой.

Кроме того, по ее словам, в Краматорске есть серьезные проблемы со светом и водой, и появились сообщения, что россияне якобы сбрасывают отравленную воду по городу в бутылках.

Анализируя ситуацию в этом направлении, Маруся Зверобий подчеркнула, что Россия существенно наращивает темпы уничтожения украинских населенных пунктов.

«Если говорить об этом направлении, то мне пришлось видеть уничтожение Константиновки, Дружковки и сейчас Краматорска. Очевидно, каждый следующий город уничтожается быстрее, большими силами, более развитыми технологиями и новыми элементами тактики. И это достаточно не длительные сроки, было до одного года, сейчас город хакнут через полгода, а дальше за сколько? И я не очень понимаю… кому-то в Украине до этого дело», — возмущается военная.

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Зверобой критически оценила уровень подготовки и восприятия угрозы гражданского населения в тыловых регионах Украины, призвав не игнорировать реальность и готовиться к еще большему усложнению ситуации.

«Стройте норы! По всей территории Украины! Купите ружья, учитесь стрелять по воздушным целям. Готовьтесь монтировать сетки… Когда видишь, как смерть наступает на жизнь и долго находишься на этом срезе, нетрудно прогнозировать. Но трудно достучаться до тех, у кого где-то прогремело, „ну по нам не попало и хорошо“… У нас у всех уже нет столько времени, как было. В понимании скорости изменений сил и средств противника очень промахиваются все даже наш тыл», — подытожила Маруся Зверобий.

Ранее мы писали, что РФ ищет путь для наступления на Славянск и Краматорск.

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