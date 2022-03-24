Структуры РФ "выясняют отношения" из-за провала в Украине: Данилов прокомментировал исчезновение Шойгу

По словам Данилова, разные структуры РФ "выясняют отношения" и обвиняют друг друга в провале наступления на Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал исчезновение из публичного пространства главных силовиков России, в частности, министра обороны Сергея Шойгу.

Об этом Данилов сказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, разные структуры РФ сейчас "выясняют отношения" и обвиняют друг друга в провале наступления на Украину.

"ФСБ тычет пальцем, что военные недоработали, военные — что недоработали другие структуры", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО обратил внимание, что из публичного пространства исчез не только министр обороны РФ Шойгу, но и ряд генералов.

"Там не только Шойгу, там многие генералы уже не выходят на связь. У них уже много поменявших генералов. Они думают, что с новыми силами смогут сделать наступление, но я могу сказать — им это не поможет", — отметил он.

Кроме того, Данилов считает, что Путин за 22 года своего правления уничтожил Россию.

"То, что сегодня происходит — это уничтожение РФ, которое сделал их президент. Их (россиян — Ред.) никто не трогал, они сами себя уничтожили за эти 22 года", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не появлялся на публике уже 12 дней. Также ТСН.ua рассказывает о исчезнувших из публичного пространства людях, приближенных к Путину.

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