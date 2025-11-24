Сценарий атак и отключений света зимой: эксперт описал, что ждет Украину

Отключение света зимой / © ТСН.ua

Грядущая зима в Украине может пройти по тому же сценарию, который страна переживает последние полтора месяца. Так, возможен повторяющийся цикл: массированная атака, после которой будет несколько дней сложных отключений света, а затем постепенное восстановление.

Такое мнение директор Центра исследований энергетики Александр Харченко высказал на брифинге в «Медиа Центр Украина».

«Думаю, что зима пройдет в том же режиме, что мы прожили последние полтора месяца примерно. Будет массированная атака на большое количество энергетических объектов. Будут вызванные этим проблемы в течение 3-4 дней самого сложного разгребания критических ситуаций. Потом — частичное улучшение ситуации. А дальше — просто планомерное восстановление и шаг за шагом восстановление нормальной жизни. В аварийной ситуации эти первые 4-5 дней будет очень сложно, это объективно», — рассказал эксперт.

Он отметил, что аварийные отключения электроэнергии могут быть «очень долгими и сложными».

В то же время, Харченко сообщил, что несмотря на три подряд большие волны российских ударов по энергосистеме Украины, она не потеряла управляемости. Не было каскадных аварий и специалисты четко понимают алгоритм восстановления.

«Мы не потеряем управляемые системы. Понятно, что делать, понятно, как восстанавливать. Я, честно говоря, не вижу потуги с той стороны сделать сейчас еще какие-то кардинальные шаги, чтобы ухудшить нам ситуацию. Это для них (россиян — ред.) сейчас, похоже, уже задача, которая не решается. Они сделали 3 волны подряд очень больших атак. Да, у нас усложнилась ситуация, но никаких каскадных аварий, никаких потерь управляемости системы, никакой истерики в энергетическом комплексе они не дождались. Все работают, все восстанавливают. Всем понятно, что делать», — рассказал эксперт.

Он добавил, что Украина «проползает» этот период на каких-то имеющихся у нее резервах оборудования.

«Я думаю, что в принципе в таком режиме, к сожалению, будет проходить вся зима. Большая атака, 4-5 очень сложных дней, потом улучшение, улучшение, улучшение. Опять большая атака», — прогнозирует Харченко.

По его словам, в Украине удалось бы восстановить нормальное электропитание или хотя бы уменьшить ограничения, если бы было шесть-восемь спокойных недель.

Напомним, накануне директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается: уже уменьшаются графики почасовых отключений света, поскольку все девять атомных блоков вышли на свою номинальную мощность. Кроме того, улучшению способствовало увеличение импорта электроэнергии.