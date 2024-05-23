Стучали и мама, и полиция: в Одесской области хотели помешать сексу 10-классника с 12-летней девушкой

В Одесской области к испытательному сроку приговорили ученика 10 класса, занимавшегося сексом с 12-летней девушкой.

Об этом говорится в приговоре Раздельнянского районного суда Одесской области.

Пара встречалась несколько месяцев

По данным суда, подростки познакомились в декабре 2022 года. С марта по апрель 2023 года школьники начали встречаться и заниматься сексом.

Однажды девочка даже сбежала из дома к своему парню и там пара занялась интимом, однако впоследствии их обнаружили сотрудники полиции и мать одного из подростков.

Что сказал подсудимый

На суде парень вину признал. Он пояснил, что со своей экс-девушкой учился в разных школах. Познакомились они перед Новым годом и начали встречаться. Через некоторое время девушка переехала в село и однажды он приехал к ней, где школьница угостила его домашним вином. После этого у них был секс, а он ночевал у своей девушки, несмотря на то, что его мать была против.

Школьник отметил, что они еще несколько раз встречались в селе у девушки, однако когда об этом узнала мать 12-летней, то была против. В апреле девушка поссорилась с мамой и приехала в его квартиру. Там они занялись сексом, однако в дверь начала стучать и полиция, и мать малолетней. Парень отметил, что им запретили видеться, он утверждал, что не хотел обижать потерпевшую и имел к ней чувства.

Мать девушки была против отношений

На суде мать потерпевшей отметила, что у дочери с подсудимым действительно была симпатия и школьник не принуждал малолетнюю к сексу. Она была против этих отношений из-за возраста подростков и отметила, что после того, как ее дочь ушла из дома, она с полицией нашла ее в квартире подсудимого. Слова матери подтвердила и потерпевшая.

Что известно о семье подсудимого и что рассказала его мать

Мать мальчика объяснила, что пока она сама воспитывает сына, поскольку ее муж на войне. Женщина отметила, что была против отношений школьника с девушкой из-за их возраста. То, что у детей было интим, ее очень удивило.

В материалах суда указано, что "согласно предоставленной суду школьной характеристики учится хорошо, имеет средний уровень учебных достижений, дружелюбный, не агрессивный, помогает родителям. Мать принимает активное участие в воспитании ребенка, отчим парня защищает Родину".

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал парня виновным по ч.4 ст.152 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

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