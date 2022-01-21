Студент из Кривого Рога заказал "минирование" учебного учреждения с кураторством ФСБ России

Парень хотел, чтобы колледж перешел на дистанционную форму обучения.

В Кривом Роге СБУ задержала парня, который "заминировал" учебное учреждение с помощью спецслужб РФ. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Студент одного из колледжей Кривого Рога с помощью российских спецслужб совершил ложное сообщение о минировании Горного профессионального колледжа Криворожского национального университета. Парень заказал минирование у администратора одного из российских закрытых телеграмм-чатов, управляемого спецслужбами РФ.

"Такие чаты, предоставляющие "услуги" по организации псевдоминирований, используются страной-агрессором как один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине. Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту "горячей линии СБУ" и самого колледжа. Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовало 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло", — рассказывают в СБУ.

Заминированные учреждения проверили, но взрывчатки там не нашли.

Личность псевдоминера оперативно установили и задержали его. Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж был переведен на дистанционную форму обучения.

У злоумышленника изъята компьютерная техника и мобильный телефон с перепиской с администратором телеграмм-чата.

"По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности") Уголовного кодекса Украины", — отметили в пресс-службе СБУ.

Напомним, что неизвестный сообщил о заминировании всех школ Львова. Соответствующие службы обследуют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории предмет взрывоопасных веществ или предметов.

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