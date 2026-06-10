Студент колледжа проиграл иск против ТЦК и отправился на службу: прецедент на суде

Почему право на отсрочку не сработало? Студент колледжа проиграл суд ТЦК

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Студент колледжа, мобилизованный в армию, проиграл суд против ТЦК.

Почему право на отсрочку от мобилизации не сработало, рассказывает «Судебно-юридическая газета».

Как оказалось, получение статуса студента дневной формы обучения не гарантирует автоматической защиты от мобилизации, если военнообязанный вовремя не актуализировал свои данные и не предоставил подтверждающие документы военкомату. Это подтвердил Третий апелляционный административный суд, вставший на сторону ТЦК в судебном споре со студентом профессионального колледжа.

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Детали дела

Истец 1 сентября 2025 года был зачислен в Славянский энергостроительный колледж по дневной форме обучения для получения образования. Сколько лет ему не уточняется, однако вероятно, что 25+. Ведь указано, что уже 18 сентября 2025 во время пребывания в Каменском его в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. В тот же день ВЛК сочла его годным к военной службе.

После этого приказом начальника ТЦК был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть.

Мужчина решил, что такие решения незаконны, поэтому обратился в суд. Он утверждал, что имел право на отсрочку от призыва как студента дневной формы обучения, а соответствующее заявление было подано в орган военного учета. Также он ссылался на нарушения во время прохождения ВЛК.

Решение суда

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу.

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Суд установил, что закон действительно предусматривал право на отсрочку от мобилизации для соискателей профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают более высокий уровень образования. Следовательно, истец как лицо, впервые получавшее соответствующий уровень образования, имел право на отсрочку.

Вместе с тем суд обратил внимание на сложившуюся практику Верховного Суда, согласно которой право на отсрочку не возникает автоматически.

Студент не подавал в военкомат личное заявление о предоставлении отсрочки вместе с заверенной справкой из учебного заведения. Кроме того, реализовать это право возможно только до обретения статуса военнослужащего.

Поскольку ТЦК действовал в пределах имеющейся в тот момент информации, нарушений со стороны военных суд не нашел.

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Утверждение, что заявление с необходимыми документами было направлено по почте в ТЦК, суд признал недостаточным доказательством. По мнению судей, предоставленные почтовые документы не позволяют точно установить, что соответствующие материалы были поданы именно истцом и к моменту проведения мобилизации, а не после издания приказа о призыве.

Суд также подчеркнул, что закон возлагает на военнообязанную обязанность лично сообщать об изменении обстоятельств, в частности в отношении образования, в установленный законом срок. Доказательств исполнения такой обязанности истец не предоставил.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Днепропетровского окружного административного суда без изменений. Поэтому студент продолжит свою службу в армии.

Раньше мы писали, сколько студентов в возрасте 25+ отчислили за прошлый год.

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