Студент производил и продавал огнестрельное оружие: полиция разоблачила "интернет-магазин" на Житомирщине

18-летнему парню, устроившему дома "крафтовое производство" пистолетов и автоматов, сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием.

Житель Харьковщины, недавно достигший совершеннолетия, по данным следствия оказался причастен к межрегиональному трафику оружия. 18-летний студент собственноручно перерабатывал стартовое оружие на боевое и продавал его через сеть Интернет жителям Украины.

Об этом сообщила полиция Житомирщины

В ходе операции по задержанию правонарушителя следователи изъяли:

свыше 250 000 гривен;

части и комплектующие для изготовления оружия;

предмет, похожий на автомат;

части оружия (затворы, стволы);

принадлежности и инструменты для изготовления оружия (тиски и сверла).

У 18-летнего оружейника изъяли самодельный автомат

Все вещественные доказательства были направлены на экспертизу.

Полицейским удалось задокументировать несколько фактов продажи юношей оружия собственного производства жителям Житомирщины.

"В начале февраля он реализовал пистолет за 9 тысяч гривен, отправив его транспортной службой. Позже парень сбыл еще немецкий самозарядный пистолет калибра 9 мм за 25 тысяч гривен", – говорится в сообщении полиции.

После задержания фигуранту сообщили о подозрении в совершении ряда правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Суд должен избрать ему меру пресечения. Окончательную правовую оценку действиям оружейника следователи дадут после получения выводов экспертов.

Напомним, полицейские разоблачили преступную группу торговцев оружием. Злоумышленники продавали трофеи, вывезенные из зоны боевых действий.

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