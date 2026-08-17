Студента мобилизовали, потому что он не ходил на пары: чем закончился спор с ТЦК

Мобилизация студента / © ТСН.ua

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Закарпатский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию студента, имевшего действующую отсрочку от призыва. ТЦК подверг ее сомнению из-за того, что мужчина в день задержания не присутствовал на учебе, однако суд пришел к выводу, что это не лишало его права на отсрочку.

Детали сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Мужчина учится на дневной форме в Виноградовском профессиональном колледже Мукачевского государственного университета и получает образование последовательно, как того требует закон.

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У него была оформленная отсрочка от мобилизации как у студента, а соответствующая информация содержалась в его военно-учетном документе в «Резерв+».

6 июня 2026 мужчина задержала полиция на Закарпатье и доставила в ТЦК. Там объяснили, что в реестре он имел статус «нарушителя военного учета».

В то же время, при уточнении данных в реестре было указано, что мужчина имеет право на отсрочку.

Несмотря на это, ТЦК решил, что студент не должен пользоваться отсрочкой, поскольку в момент задержания по индивидуальному учебному плану должен находиться на занятиях.

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По мнению представителей ТЦК, его отсутствие в учебном заведении могло свидетельствовать об умышленном уклонении от мобилизации. После этого мужчину призвали на военную службу и направили в воинскую часть.

Сам истец настаивал, что в момент мобилизации имел действующую отсрочку, а потому не подлежал призыву.

Что решил суд

Суд установил, что ТЦК располагал достоверной информацией о действующей отсрочке мужчины и был обязан учесть ее до оформления призыва.

В решении указано, что законно оформленная отсрочка делает невозможным мобилизацию лица в течение срока его действия. В то же время, она не освобождает военнообязанного от обязанности соблюдать правила военного учета.

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То есть, возможное нарушение правил учета или отсутствие студента на занятиях само по себе не давало ТЦК права игнорировать действующую отсрочку и мобилизовать его.

В итоге суд признал действия ТЦК противоправными и отменил приказ от 7 июня 2026 г. в части призыва мужчины и его направления в воинскую часть.

Также был отменен приказ командира воинской части о причислении мужчины к личному составу и назначению на должность.

Отдельно суд обязал воинскую часть решить вопрос его увольнения со службы и исключения из списков личного состава.

Таким образом, по делу №260/4817/26 суд полностью удовлетворил иск военнослужащего и признал его мобилизацию незаконным.

Ранее мы писали, что из-за постоянных изменений в мобилизационном законодательстве в Украине образовалась юридическая «серая зона» для молодежи. Мужчины 23 и 24 лет стали одной из наиболее ограниченных в правах категорий граждан: они уже потеряли право на «молодежный» выезд за границу, но из-за своего статуса до сих пор не имеют доступа к бронированию от мобилизации.

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