Отсрочка для студентов / © ТСН.ua

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В украинских университетах продолжаются проверки соблюдения правил зачисления и реального учебного процесса — под пристальным вниманием оказались студенты старше 25 лет, однако сам по себе возраст не является основанием для отчисления или потери отсрочки.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра образования Николай Трофименко, объясняя ситуацию с отсрочками в заведениях высшего образования.

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Что именно проверяют в вузах

По словам спикера, усиленное внимание к поступлению в аспирантуру не отменяет проверок на других уровнях образования. В ходе ревизий выясняют:

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соблюдал ли университет правила зачисления поступающих;

происходит ли обучение на самом деле;

выполняет ли студент учебный план и как оценивают его знания.

Все решения по каждому студенту должны быть законными и индивидуальными. Если в данных об образовании обнаружены ошибки, их необходимо исправлять через учебное заведение, чтобы человек мог подтвердить свое законное право на отсрочку.

Возраст 25+ — не проблема, но есть условия закона

Наличие возраста более 25 лет не считается нарушением. Взрослые украинцы могут сознательно менять профессию в 30 или 40 лет, например, получать инженерное образование для работы в энергетической сфере, и государство заинтересовано в таком обучении.

В то же время, право на отсрочку от мобилизации определяет закон. Для соискателей образования оно зависит, в частности, от:

дневной или дуальной формы обучения;

последовательности образования — получение более высокого уровня по сравнению с уже имеющимся.

Получать образование во второй раз на том же уровне закон не запрещает, однако такая форма обучения не дает права на студенческую отсрочку.

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Напомним, в Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

Ранее мы писали о том, что правительство пересмотрело правила бронирования от мобилизации и готовит новую систему для критических предприятий.

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