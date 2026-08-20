Студентам сократят отсрочку от мобилизации: что нужно знать

Студентам сократят отсрочку от мобилизации

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Украинским студентам-военнообязанным отныне будут выдавать отсрочку от мобилизации всего на один семестр. Однако саму проверку данных будут проводить автоматически через электронные базы.

Об этом для «Київ24» рассказал адвокат Сергей Старенький.

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В Украине сократят срок действия отсрочки для студентов

Ключевое изменение отсрочек для студентов состоит именно в ограничении сроков. После каждого учебного семестра учреждение высшего образования должно предоставить подтверждение, что студент действительно продолжает обучение и не был отчислен.

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В то же время, студентам не придется лично приходить в ТЦК для подтверждения своей отсрочки. Данные будут подтягиваться из реестров.

Сама отсрочка будет сохранять силу до завершения установленного законом периода или до официального окончания мобилизации.

«Основным отличием этого учебного года является то, что отсрочка будет предоставляться на меньший период времени. То есть, раньше она могла предоставляться до конца учебного года. А сейчас она предоставляется на один семестр», — объясняет адвокат.

Во время каникул университеты будут обязаны обновлять данные о том, что студент продолжает учиться.

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Кто из студентов теряет право на отсрочку в августе

Напомним, согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют студенты дневной или дуальной формы, которые впервые приобретают более высокий уровень образования, чем уже имеют, а также докторанты, интерны и педагогические работники.

Не имеют права на отсрочку лица, обучающиеся на заочной или вечерней форме, или те, которые получают второе или еще одно образование того же или более низкого уровня.

Потерять отсрочку и подлежать призыву студент может в случае отчисления, окончания обучения без поступления на следующий уровень, получения последовательного не высшего образования или оформления академического отпуска, если он не предусматривает сохранение этого права.

Для оформления отсрочки необходимо подать заявление и подтверждающие документы через приложение «Резерв+» для формирования электронной справки с QR-кодом или обратиться в ЦНАП с пакетом документов. При оформлении отсрочки по состоянию здоровья юридической основой является обязательное прохождение ВВК или заключение МСЭК.

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