Студентам в Украине вернули важные права, ограниченные из-за мобилизации

Студенты

Министерство образования и науки отменило приказ №910, который ограничивал восстановление на учебе и перевод студентов на дневную и дуальную формы из-за мобилизационных процессов. Суд признал документ противоправным.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отметил омбудсмен, к нему неоднократно поступали обращения от граждан, которые из-за действия этого документа были лишены возможности реализовать свое право на образование. В МОН объясняли введенные ограничения мобилизационными процессами.

В то же время действие приказа касалось не только военнообязанных мужчин, но и других соискателей образования, в частности женщин. В некоторых ситуациях это фактически лишало людей возможности учиться по специальностям, где не предусмотрена заочная форма.

Лубинец сообщил, что ранее обращался в Минобразования с предложением пересмотреть положения приказа, а также подал официальное представление и включил этот вопрос в Ежегодный доклад за 2025 год.

«Суд признал приказ № 910 противоправным — МОН его отменило. Важно, что в новом проекте приказа уже учтены мои предложения, чтобы не допустить подобных нарушений в дальнейшем», — отметил омбудсмен.

Ожидается, что после изменений удастся устранить дискриминационные ограничения и обеспечить равный доступ к образованию для всех категорий студентов.

К слову, в Украине могут изменить правила предоставления отсрочек для студентов, чтобы высвободить мобилизационный ресурс. По словам нардепа Александра Федиенко, Министерство обороны, вероятно, пересмотрит критерии обучения, в частности относительно получения первого или второго образования.

Федиенко также призвал к санкциям против учебных заведений и студентов, у которых есть отсрочка, но которые игнорируют учебу. По его словам, около 20% студентов ни разу не появлялись по месту учебы, хотя отсрочка обязывает их посещать дневную форму.

