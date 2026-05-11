Студентам в Украине вернули важные права, ограниченные из-за мобилизации
После вмешательства омбудсмена МОН пересмотрело правила, которые ранее затрагивали даже женщин.
Министерство образования и науки отменило приказ №910, который ограничивал восстановление на учебе и перевод студентов на дневную и дуальную формы из-за мобилизационных процессов. Суд признал документ противоправным.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам Лубинца, отменен приказ Минобразования №910, который ограничивал возможность восстановления и перевода студентов на дневную и дуальную формы обучения.
Как отметил омбудсмен, к нему неоднократно поступали обращения от граждан, которые из-за действия этого документа были лишены возможности реализовать свое право на образование. В МОН объясняли введенные ограничения мобилизационными процессами.
В то же время действие приказа касалось не только военнообязанных мужчин, но и других соискателей образования, в частности женщин. В некоторых ситуациях это фактически лишало людей возможности учиться по специальностям, где не предусмотрена заочная форма.
Лубинец сообщил, что ранее обращался в Минобразования с предложением пересмотреть положения приказа, а также подал официальное представление и включил этот вопрос в Ежегодный доклад за 2025 год.
«Суд признал приказ № 910 противоправным — МОН его отменило. Важно, что в новом проекте приказа уже учтены мои предложения, чтобы не допустить подобных нарушений в дальнейшем», — отметил омбудсмен.
Ожидается, что после изменений удастся устранить дискриминационные ограничения и обеспечить равный доступ к образованию для всех категорий студентов.
К слову, в Украине могут изменить правила предоставления отсрочек для студентов, чтобы высвободить мобилизационный ресурс. По словам нардепа Александра Федиенко, Министерство обороны, вероятно, пересмотрит критерии обучения, в частности относительно получения первого или второго образования.
Федиенко также призвал к санкциям против учебных заведений и студентов, у которых есть отсрочка, но которые игнорируют учебу. По его словам, около 20% студентов ни разу не появлялись по месту учебы, хотя отсрочка обязывает их посещать дневную форму.