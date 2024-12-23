Студентам зарубежных вузов могут разрешить свободный выезд из Украины: подробности

Студенты, получающие образование в зарубежных университетах, могут получить право на свободный выезд из Украины благодаря новому разрабатываемому законопроекту. Народные депутаты работают над инициативой, призванной облегчить возможность продолжения обучения за рубежом даже в условиях военного положения.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правам человека Руслан Горбенко, пишет "Укринформ".

"Мы готовим законопроект, что позволит молодым людям, которые учатся за границей, свободно въезжать и выезжать за пределы Украины", — сказал он.

Законопроект касается граждан в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся за границей на дневной форме. Его целью является предоставление студентам права беспрепятственно уезжать за границу и возвращаться в Украину для решения вопросов с документами, визами или воинским учетом.

Как отметил парламентарий Горбенко, это будет способствовать сохранению связей молодежи с родиной и родными.

Напомним, Министерство образования и науки ставит своей целью в кратчайшие сроки после завершения войны вернуть в Украину не менее 100 тысяч иностранных студентов.

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