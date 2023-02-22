Студентка поиздевалась над енотом в сушильной машине и похвасталась видео в соцсетях: фото

Полицейские обнаружили нарушительницу и составили на нее протокол по факту жестокого обращения с животным.

В Ивано-Франковске во время мониторинга социальных сетей участковый офицер полиции обнаружил опубликованное видео издевательств над енотом. Животное поместили в центрифугу сушильной машины и включили на несколько секунд.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Ивано-Франковской области, автора видео и владелицу енота оперативно установили.

На 22-летнюю жительницу Ивано-Франковска полицейские составили протокол по факту жестокого обращения с животным (ст. 89 КупАП).

Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни и здоровья. Административный протокол направлен в суд для принятия решения.

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Енота правоохранители отвезли в ветеринарную клинику. Признаков насильственного поведения ветеринар не обнаружил, со здоровьем енота все хорошо.

Зоозащитники выяснили, что над животным издевалась студентка Ивано-Франковского юридического института НУ "Одесская юридическая академия". Она сняла видео издевательства над енотом и опубликовала его в Инстаграм.

Напомним, ранее в Днепре местные жители случайно постирали кота. Хозяйка не заметила животное в стиральной машине.

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