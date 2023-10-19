Студентка придумала хитрую схему с "єПідтримкою" и "заработала" 86 000 грн: чем все закончилось

На суде девушка вину признала и раскаялась.
В Днепропетровской области несовершеннолетняя студентка Павлоградского медицинского колледжа придумала хитрую схему с "єПідтримкою" и выманила у пострадавших почти 86 000 грн. Ее разоблачила полиция.
Об этом говорится в приговоре Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.
Какую схему придумала девушка
По данным суда, несовершеннолетняя студентка в январе 2023 года у Telegram купила фишинговую ссылку с привязкой к ее банковской карточке. Далее она разместила на различных ресурсах эту ссылку, как социальную помощь от государства "єПідтримка".
В тот же день потерпевшая женщина решила зарегистрироваться в фейковой "єПідтримка" и заполнила в фишинговой ссылке все свои банковские данные. Таким образом, студентка перевела себе со счета потерпевшей 18 400 грн.
9 февраля 2023 года история повторилась. В этот раз несовершеннолетняя получила банковские данные мужчины. Со счета потерпевшего она сначала перевела на свой счет 48 000 грн, впоследствии – создала электронную копию банковской карты потерпевшего и сняла с нее еще 19 500 грн.
Что сказала студентка и ее мать
На суде студентка вину признала и раскаялась. Она рассказала, что так поступила, поскольку в ее семье были проблемы с деньгами. Средства потерпевшим она пообещала вернуть.
Мать несовершеннолетней девушки рассказала, что о преступлении дочери она узнала от сотрудников полиции. Женщина считает, что у ее семьи достаточно средств для содержания дочери.
Приговор суда
Суд признал девушку виновной по ч.3 ст. 190 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на один год испытательного.
Также студентка должна вернуть потерпевшему мужчине 67500 грн и выплатить 5000 грн моральной компенсации. О том, как подозреваемая должна возвращать средства первой потерпевшей, в приговоре суда речь не идет.
Напомним, в Украине переселенца заставили вернуть всю социальную помощь от государства.
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