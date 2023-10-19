Студентка придумала хитрую схему с "єПідтримкою" и "заработала" 86 000 грн: чем все закончилось

В Днепропетровской области несовершеннолетняя студентка Павлоградского медицинского колледжа придумала хитрую схему с "єПідтримкою" и выманила у пострадавших почти 86 000 грн. Ее разоблачила полиция.

Об этом говорится в приговоре Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

Какую схему придумала девушка

По данным суда, несовершеннолетняя студентка в январе 2023 года у Telegram купила фишинговую ссылку с привязкой к ее банковской карточке. Далее она разместила на различных ресурсах эту ссылку, как социальную помощь от государства "єПідтримка".

В тот же день потерпевшая женщина решила зарегистрироваться в фейковой "єПідтримка" и заполнила в фишинговой ссылке все свои банковские данные. Таким образом, студентка перевела себе со счета потерпевшей 18 400 грн.

9 февраля 2023 года история повторилась. В этот раз несовершеннолетняя получила банковские данные мужчины. Со счета потерпевшего она сначала перевела на свой счет 48 000 грн, впоследствии – создала электронную копию банковской карты потерпевшего и сняла с нее еще 19 500 грн.

Что сказала студентка и ее мать

На суде студентка вину признала и раскаялась. Она рассказала, что так поступила, поскольку в ее семье были проблемы с деньгами. Средства потерпевшим она пообещала вернуть.

Мать несовершеннолетней девушки рассказала, что о преступлении дочери она узнала от сотрудников полиции. Женщина считает, что у ее семьи достаточно средств для содержания дочери.

Приговор суда

Суд признал девушку виновной по ч.3 ст. 190 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на один год испытательного.

Также студентка должна вернуть потерпевшему мужчине 67500 грн и выплатить 5000 грн моральной компенсации. О том, как подозреваемая должна возвращать средства первой потерпевшей, в приговоре суда речь не идет.

Приговор суда

Напомним, в Украине переселенца заставили вернуть всю социальную помощь от государства.

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