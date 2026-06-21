Студентку госпитализировали после переедания фастфуда: шокирующая история

Куриные крылышки / © фото: Bene Gusto

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22-летнюю студентку из Лондона срочно доставили в больницу после нескольких дней сильных болей в животе. Сначала медики приняли его за аппендицит.

Об этом пишет Daily Star.

Девушка рассказала, что боль постепенно усиливалась, и в течение нескольких дней она фактически не могла двигаться. Из-за критического состояния медики даже подозревали разрыв аппендикса и госпитализировали его для срочного обследования.

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«Началась боль в нижней части живота, которая нарастала и нарастала, потом в течение трех дней я была фактически прикована к постели, не могла двигаться. Это была самая сильная боль, которую я когда-либо испытывала в своей жизни. Я не могла ни есть, ни спать из-за боли», – рассказала она.

После компьютерной томографии врачи установили, что причиной состояния стал сильный запор, который, по словам пациентки, возник после чрезмерного потребления куриных крылышек из фастфуда.

Даже парамедики подумали, что у меня аппендицит, поэтому меня сразу же отвезли в отделение неотложной помощи. Это были просто серьезные проблемы с желудком. Мне казалось, что я сам это навлек», — отметила она.

По словам девушки, она регулярно заказывала фастфуд, в частности очень острые крылышки, что, по мнению врачей, и могло вызвать проблемы с пищеварением.

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Медики также отметили, что подобные случаи становятся все чаще у молодежи из-за чрезмерного потребления жирной и острой пищи. После лечения пациентке назначили слабительные препараты, которые помогли стабилизировать состояние.

Пережитое мотивировало студентку поменять пищевые привычки. Она заявила, что теперь более внимательно относится к рациону, хотя иногда все еще позволяет себе фастфуд.

Как мы писали, некоторые популярные продукты могут серьезно вредить работе мозга , особенно если употреблять их регулярно. Речь идет прежде всего об ультрапереработанной пище — фастфуде, снеках, сладости и продуктах с большим количеством сахара и трансжиров. Они могут усугублять память, концентрацию и даже повышать риск депрессии. Также негативно влияют сладкие напитки и избыток рафинированных углеводов, вызывающих резкие скачки сахара в крови. Специалисты советуют ограничить такую пищу и отдавать предпочтение сбалансированному рациону из натуральных продуктов, чтобы поддерживать здоровье мозга.

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