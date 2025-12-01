Студентов 25+ стало больше в восемь раз во время войны: сколько отчислили

Студенты и военный билет / © ТСН.ua

С началом полномасштабной войны в Украине количество студентов старше 25 лет выросло почти в восемь раз — с 30 тыс. до 230 тыс., что свидетельствует о желании уклониться от мобилизации. Уже отчислено 50 тыс. студентов, которые поступили с нарушениями, но это число не является окончательным.

Об этом рассказал глава Государственной службы качества образования (ГСКО) Руслан Гурак, сообщает ZN.UA.

По словам Гурака, во время полномасштабной войны студентов в возрасте 25+ лет резко стало больше: количество выросло с 30 тыс. до 230 тыс. И в течение 2022-2025 годов этот показатель удерживается на одинаковом уровне с незначительными колебаниями.

ГСКО проанализировала показатели на всех образовательных уровнях — от профессионального предвысшего образования до аспирантуры — и установила, что нетипичный рост количества студентов начался именно после февраля 2022 года. Это, по выводам службы, свидетельствует о том, что часть поступающих пытается избежать мобилизации.

«Для тех, кто поступает, чтобы избежать призыва, важны три вещи: чтобы было легко поступить и учиться, и все это — недорого», — отметил Гурак.

Поэтому, говорит он, уклонисты почти не выбирают медицинские или юридические специальности.

«Во-первых, для поступления на эти направления нужно иметь не менее 150 баллов НМТ. Во-вторых, оплата за учебу очень высокая. И учиться там нелегко», — объяснил глава ГСКО.

По словам Гурака, в результате проверок отчислили 50 тыс. студентов 25+ лет, которые поступили с нарушениями закона. И эта цифра еще не окончательная.

Правоохранительные органы уже открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц высших учебных заведений, задержали деканов и ректоров отдельных учреждений. Государственная служба качества образования подала докладные записки в Министерство образования и науки с предложением аннулировать лицензии двух учебных заведений. Само МОН, по словам Гурака, готовит 20 новых проверок из-за выявленных нарушений.

«Но даже после этих отчислений и мер общая ситуация не изменилась — более 200 тысяч студентов старше 25 лет до сих пор остаются в системе образования. И каждую вступительную кампанию их ряды пополняются», — отметил глава ГСКО.

Напомним, в Украине право на отсрочку от мобилизации имеют соискатели образования дневной формы, если это образование первое и последовательное, и они ранее не служили. В случае получения повестки необходимо предоставить ТЦК документы об освобождении. Мобилизовать могут, если: отсрочка не оформлена, форма обучения заочная/вечерняя, образование второе или больше, или студент отчислен. Также мобилизация возможна в промежуток между получением диплома бакалавра и поступлением в магистратуру. С ноября студенты получили возможность продлевать отсрочку через «Резерв+» или в ЦПАУ без визита в ТЦК. Бумажная справка заменяется электронной.