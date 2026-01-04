Студентов начали массово отчислять из университетов: что происходит

Студенты-мужчины в возрасте 25 лет и старшие оказались под особым контролем государства / © ТСН.ua

В украинских вузах начали массово отчислять студентов за пропуски занятий на фоне мобилизации. Причиной этого стал резкий наплыв мужчин призывного возраста в высшие образования, многие из которых поступали не ради учебы, а чтобы получить отсрочку от военной службы.

Об этом пишет издание «Новое время».

По словам народного депутата Натальи Пипы, в 2024 году в высшие учебные заведения вступили рекордные 55 581 человек призывного возраста, а в 2025 году этот показатель снизился до 24 819, но остается высоким.

В вузах ужесточили контроль посещаемости, поэтому студентов, не появляющихся на парах, отчисляют.

«Всех студентов, которых не было на парах — отчисляли. И это продолжают делать дальше. Это действующий механизм. Служба имеет право проверять присутствие студентов на любом уровне обучения. Перешедших туда не для обучения, а чтобы иметь отсрочку, лишаются этого», — добавила Пипа, заметив, что это не новые механизмы отчисления студентов.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украине количество студентов старше 25 лет возросло почти в восемь — от 30 тысяч до 230 тысяч, что свидетельствует о желании уклониться от мобилизации. Уже отчислено 50 тысяч студентов, вступивших с нарушениями, но это число не является окончательным.

Напомним, в Украине право на отсрочку от мобилизации имеют соискатели образования дневной формы, если это образование первое и последовательное, и они раньше не служили. При получении повестки необходимо предоставить ТЦК документы об освобождении.