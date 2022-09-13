Студенты-медики и представители молодежного исполкома: стало известно, кто крушил украинскую символику в оккупированном Купянске

В Сети появилось видео, как молодежь в оккупированном Купянске крушила украинскую символику на зданиях города.

Оказалось, что коллаборанты – студенты-медики местного медколледжа. Скорее всего, уже прежние.

О пособниках оккупантов рассказывает ГлавКом.

После освобождения Купянска в Сети появилось видео, как молодежь города на камеру пропагандистов крушит герб и срывает Государственный флаг. Жители освобожденного Купянска напомнили всем лицо коллаборантов.

"Молодежь Харьковской области беспощадно крушит символ нацистской Украины, потому что больше не желает видеть его в своем городе", — заявила в своем видео пропагандистка.

На кадрах видно, как двое парней на кране трощат молотками лепнину с трезубцем на стене здания, а две девушки срывают украинский флаг с крыши и швыряют его на землю.

Так кто "герои?"

Один из них – 18-летний Илья Г*, бывший студент 3-го курса медицинского колледжа и сын работника воинской части Сергея Г*.

"Был в Молодежном совете Купянского городского совета. Характеризуется коллегами как человек скрытный и лицемерный. Любил в школе хвастаться употреблением спиртного и наркотиков. Часто приносил в школу газовый баллончик, дубинки и нож. Папа регулярно покупал в школу что-нибудь, и на это закрывали глаза", — рассказал депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль.

Илья Г* стал помогать оккупантам, как только те вошли в Купянск. Он натянул на себя футболку с ZV символикой и гордо рассказывал пропагандистам, как "уничтожил символ фашистских властей".

Одна из девушек – его подруга. Это студентка 1 курса Купянского медколледжа, Дарья А*.

Информации о двоих других участниках "процесса" пока нет.

Напомним, что в Харьковской области Силы обороны освободили еще один населенный пункт. Домой вернулся Волчанск.

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