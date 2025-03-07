Студенты Метинвест Политехники смогут учиться на инновационном итальянском оборудовании

Метинвест Политехника заключил соглашение о сотрудничестве с Danieli & C. Officine Meccaniche SpA – итальянской компанией, являющейся одним из крупнейших мировых производителей оборудования для металлургии.

Совместные проекты университета и компании откроют перед студентами и преподавателями новые возможности для международных стажировок, знакомства с передовыми инженерными решениями и участия в трансформации металлургии в соответствии с европейскими стандартами устойчивого развития.

Итальянская компания Danieli входит в тройку крупнейших мировых производителей оборудования для металлообрабатывающей промышленности. Компания специализируется на внедрении инновационных решений для промышленного производства стали, включая технологии декарбонизации, автоматизации процессов и повышения энергоэффективности. Сотрудничество с таким партнером позволяет студентам Метинвест Политехники погрузиться в самые современные мировые тренды металлургии и приобщиться к разработке новых подходов в производстве стали.

«Метинвест Политехника – это университет будущего, и для нас очень важно, чтобы наши студенты учились по лучшим мировым стандартам. Сегодня металлургия меняется, становится технологически более совершенной, более эффективной, экологичной. Партнерство по Danieli дает нам возможность готовить специалистов, которые будут не только работать в промышленности, но и определять ее будущее. Восстановление промышленности после войны потребует новых решений и подходов, и мы должны готовить профессионалов, способных обеспечить этот процесс», — говорит ректор Метинвест Политехники Александр Почтенный.

Одним из главных направлений сотрудничества станет международная практика студентов на производственных площадках Danieli. Это возможность получить опыт работы в передовых металлургических компаниях, узнать больше современных технологий и развить навыки работы в международной среде. Кроме того, совместные образовательные инициативы, лекции и стажировки помогут привлечь больше студентов в сферу инженерии, металлургии и технологий устойчивого развития.

Напомним, ранее компанию Метинвест Рината Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Ранее Метинвест Политехника стал первым украинским университетом, присоединившимся к международной программе Vision Zero, направленной на создание безопасной и здоровой рабочей среды. В рамках этой инициативы студенты университета уже работают над проектами, помогающими адаптировать концепцию нулевого травматизма к условиям чрезвычайных ситуаций.