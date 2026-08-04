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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Студенты могут изменить место регистрации в общежитии онлайн: какая процедура

Украинским студентам предлагают изменить место регистрации в общежитии онлайн.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Студенты могут изменить место регистрации в общежитии онлайн: какая процедура

© unsplash.com

Студенты могут изменить место регистрации в общежитии через «Действие» без посещения ЦНАПа. Теперь для оформления услуги достаточно подать заявление на портале, дождаться его согласования учебным заведением, оплатить услугу и получить решение о регистрации.

Об этом сообщает «Действие».

Как изменить место регистрации в общежитии онлайн

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизироваться на портале «Действие», выбрать услугу «Смена места жительства», проверить личные данные, указать учебное заведение и адрес общежития. Если договор о проживании заключен в бумажной форме, следует указать его номер и дату. После этого заявление следует подписать КЭП или «Действие.Подписью».

После согласования заявления учебным заведением пользователь должен оплатить услугу и ожидать результата.

Воспользоваться новой возможностью могут студенты, не военнообязанные, имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) и заключили договор о проживании в общежитии.

В Минцифре отметили, что перечень учебных заведений, где доступен сервис, постепенно расширяется. Актуальный список можно просмотреть на портале «Действие».

Напомним, Минцифры запустило бета-тест услуги онлайн-разрыва брака в приложении «Действие». Воспользоваться ею могут совершеннолетние украинцы, у которых нет общих несовершеннолетних детей. После подачи заявления один из супругов должен подтвердить его, а через 30 дней состоится видеоконференция с работником ДРАЦС. После завершения процедуры свидетельство о расторжении брака будет отправлено по почте, а запись автоматически появится в «Действии».

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Дата публикации
Количество просмотров
14
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