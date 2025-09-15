Студенты могут лишиться отсрочки: украинские вузы начали отчислять первокурсников

Студенты / © Pexels

Студентов-первокурсников, которые в течение 10 рабочих дней с начала учебного года не приступили к учебе, будут отчислять из украинских вузов.

Об этом рассказал заместитель декана факультета кибернетики по научной и международной работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Дмитрий Затула в разговоре с УНИАН.

«Это предусмотрено договором или контрактом об учебе, что они должны приступить в течение 10 учебных дней. То есть в первые две недели. Если они не появляются, то договор просто теряет свою силу, а значит, их вынуждены отчислить», — объясняет Затула.

Если студент уже явился на пары, его почти гарантированно не отчислят до первой сессии. Причем вузы будут пытаться рассматривать каждый вопрос в индивидуальном порядке.

«Мы, как преподаватели, должны понимать, что несем ответственность, моральную хотя бы, за то, что этот человек будет подлежать мобилизации. Поэтому мы стараемся взвесить все «за» и «против», — продолжает Затула.

При этом студенты должны по меньшей мере демонстрировать желание к учебе, даже если образовательная программа для них окажется слишком сложной.

«Есть кардинально другие случаи, когда студент систематически не посещает занятия. Причем даже известно, что он или она нигде не работает. Они живут своей жизнью — почему мы должны держать этих людей?» — констатирует заместитель декана.

Как не потерять право на отсрочку от мобилизации

Если студент впервые поступил на первый курс на дневную форму обучения, он автоматически получает отсрочку от мобилизации на весь срок получения образования. В случае отчисления из вуза он это право теряет.

Затула объясняет, как работает эта система. Сначала деканат готовит проект приказа на отчисление. Этот приказ подписывается по университету через электронную систему.

«И по результатам того, что есть подписанный приказ, ответственные за ЕГЭБО (Единую государственную электронную базу по вопросам образования — ред.) на структурных подразделениях вносят соответствующую информацию. Там ставят галочку: обучение прекращено, по какой причине. Эта информация отображается в единой базе», — говорит заместитель декана, добавляя, что в ТЦК видят эти данные.

И так же происходит с преподавателями.

«Как только кто-то прекратил свои договорные обязательства с университетом — эта информация мгновенно к ним (ТЦК — ред.) попадает. Бывали случаи, когда повестку на следующий день получал такой преподаватель. Я думаю, за этим следят», — продолжает Затула.

В то же время, студент может сохранить право на отсрочку, если вовремя восстановится на то же место обучения.

«По правилам воинского учета нужно сохранять последовательность обучения. То есть если впервые куда-то поступил на уровень бакалавра, то надо закончить этот уровень на том же месте, в том же вузе, на той же специальности, куда поступал. С того момента, когда был отчислен», — конкретизирует Затула.

Если же студент после этого пойдет учиться в любое другое место — будет считаться, что он получает уже второе образование уровня бакалавра. И у него появится пометка, что он нарушил условия последовательности обучения. Отсрочку от мобилизации он потеряет.

Насколько быстро надо восстановиться на учебе

По словам Затулы, восстановление на учебе возможно каждое лето во время вступительной кампании и между сессиями, то есть в зимний период.

«Перед вторым семестром, если мотивированный человек подает документы и просит восстановить его на учебе, то, конечно, этот вопрос рассматривается, выносится решение: «да» или «нет». Я понимаю, что там есть определенный риск в этот промежуток (пока студента восстановят — ред.), но перед этим же о чем-то человек думал», — резюмирует замдекана.

Момент, с которого будет возобновлена учеба, зависит от того, сколько успешно законченных семестров уже есть у студента за плечами.

То есть если студент, например, отучился три семестра и его отчислили с четвертого, то он потом должен поступать снова на четвертый семестр — это вторая половина второго курса. Интервал в учебе, таким образом, составляет полгода.

Напомним, согласно закону о мобилизации, который вступил в силу в мае прошлого года, с 1 сентября 2025 года базовая общевойсковая подготовка будет введена во всех высших учебных заведениях Украины. Ее будут изучать как отдельную учебную дисциплину, обязательную для всех студентов мужского пола. Женщины могут проходить БОВП только по собственному желанию.