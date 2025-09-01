Студенты, поступавшие после 25 лет, могут потерять отсрочку: что известно

Мобилизация 2025

Реклама

В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект, альтернативный правительственному относительно ограничения права на отсрочку студентов.

Что он предполагает, рассказывает «Судебно-юридическая газета».

Инициатор законопроекта 13634-1 — народный депутат от «Слуги народа», член Комитета ВР по вопросам образования Роман Грищук.

Реклама

В документе предлагается, что мобилизации не подлежат:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального высшего образования, начавшие обучение не позднее года достижения 25 лет, и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования

соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования

докторанты и врачи (фармацевты) — интерны, врачи — резиденты.

Они будут иметь отсрочку, если впервые получают образование по уровню, который выше того уровня, который добывался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона «Об образовании» (т.е. условно бакалавр — магистр — аспирант).

Что такое предел расчетного срока выполнения образовательной программы

Это означает, что лицо должно закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т.п.) в тот срок, который официально определен учебным заведением для этой программы, без учета дополнительных продолжений или перерывов.

К примеру, если человек поступил на бакалавриат в сентябре 2023 года, то ему дается время завершения обучения — июнь 2027 года. Если же личность перевели на «пятилетний план» из-за академотпуска, пересдачи или отчисления-обновления — после июня 2027 года студент выйдет за пределы расчетного срока и право на отсрочку потеряет.

Реклама

Таким образом, право на отсрочку от мобилизации сохранится только для студентов дневной или дуальной формы, которые учатся в пределах официально установленного срока своей образовательной программы.

Кто еще будет отсрочку

В случае принятия законопроекта отсрочку будут иметь работники учреждений высшего образования, научных учреждений и организаций, учреждений профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, если они относятся к следующим категориям:

научные работники учреждений высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень,

научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования,

педагогические работники заведений высшего, профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования и общего среднего образования.

Раньше мы писали, мобилизуют ли мужчин 50+.