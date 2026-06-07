Стулья, карематы и не только: Киев, Харьков и Днепр могут обновить правила укрытий в метро

Палатки в метро / © Getty Images

Реклама

Киев, Харьков и Днепр вместе с Министерством развития общин могут инициировать обновление правил использования метро в качестве укрытий при обстреле. Речь идет о размещении оборудования для более комфортного пребывания во время тревог.

Об этом сообщил глава ОО «Совет по урбанистике Киева», эксперт Виталий Селик в эфире «Киевского времени».

По его словам, это позволит официально обустраивать станции подземки дополнительными удобствами для людей — в частности, стульями и карематами. Туалеты есть, но они находятся в ужасном состоянии.

Реклама

«Нужно уделить немного усилий и бюджета», — отмечает он.

Кроме изменений на государственном уровне, добавляет он, городские власти должны активнее работать с благотворительными организациями. Многие фонды готовы бесплатно предоставлять необходимую оснастку, однако процесс часто тормозится из-за недостаточной координации со стороны чиновников.

«Город, к сожалению, не может правильно сформулировать проблему и попросить», — заключил Селик.

Ранее говорилось, что в Украине нет прямого запрета на использование палаток или матрасов в метро во время воздушных тревог, однако правила укрытий требуют не блокировать проходы и обеспечивать место для максимального количества людей. Поэтому большие палатки могут создавать риски — они занимают много пространства и могут ограничивать доступ других людей к укрытию. Специалисты отмечают: главный принцип — рациональное использование пространства, поэтому компактные вещи (например, карематы) допустимы. В то же время вопрос больших конструкций требует более четкой регулировки.

Реклама

Новости партнеров