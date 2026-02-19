Стычка футболиста с военным ТЦК: суд решил судьбу Колесника

Футболист Даниил Колесник с адвокатом

Суд избрал меру пресечения для экс-нападающего ковалевского «Колоса-2» Даниила Колесника, который ударил военного ТЦК и СП. Футболист будет находиться под ночным домашним арестом.

Об этом сообщило адвокатское объединение Barristers, которое представляет интересы Колесника.

Мера пресечения Колеснику

«По результатам судебного разбирательства в отношении нашего клиента — футболиста ФК „Колос“ Даниила Колесника — судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста», — говорится в заявлении Barristers.

Там отметили, что спортсмен с уважением относится к судебному решению и собирается действовать исключительно в рамках определенных законом процедур.

В АО также заявили, что Колесник подчеркивает неизменность своей позиции: он с уважением относится к ВСУ и всем защитникам государства.

«События, которые произошли, он объективно воспринимал как такие, которые создавали реальную угрозу его жизни и здоровью, а также безопасности его знакомого, в связи с чем действовал с целью самозащиты«, — пояснили адвокаты.

Колесник подал заявление о телесных повреждениях

Также сообщается, что футболист настроен открыто сотрудничать со следствием и уже подал заявление о нанесении ему телесных повреждений. Он будет настаивать на всестороннем, беспристрастном и справедливом выяснении всех обстоятельств инцидента.

В Barristers добавили, что продолжат осуществлять правовое сопровождение Колесника.

«Наш клиент намерен отстаивать свои права исключительно правовым способом, исходя из принципов верховенства права, равенства сторон и законности», — отметили в объединении.

Стычка Колесника с работником ТЦК — что известно?

Накануне Колесник попал в скандал из-за драки с работником ТЦК на Киевщине.

После обнародования видео с оскорблениями и ударом по лицу военного, футболиста уволили из клуба «Колос-2».

18 февраля футболиста задержала полиция.

Впоследствии Колесник опубликовал записи с камер наблюдения, заявив, что только защищал мужчину, которого военные якобы намеренно сбили бусом. Спортсмен заверил, что сам пришел в полицию для объяснений. Он отметил, что уважает ВСУ, но выступает против произвола и угроз оружием в отношении гражданских.