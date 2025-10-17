Стычка между ТЦК и женщинами произошла на Хмельнитчине: есть пострадавшие, реакция военкомата

Стычка между женщинами и работниками ТЦК в Хмельницкой области / © скриншот с видео

В Хмельницкой области 16 октября возник конфликт между гражданскими женщинами и работниками ТЦК и СП. Местные жительницы набросились с палками на служебное авто и одна из них пострадала, когда водитель сдал назад. В областном ТЦК прокомментировали инцидент.

Об этом сообщается в телеграм-каналах и говорится в заявлении Хмельницкого областного ТЦК и СП в Facebook.

По данным пабликов, жительницы одного из сел Хмельницкой области начали бить бус ТЦК палками и разбили лобовое стекло. На опубликованных в Сети видео видно, что водитель буса сдал назад, из-за чего несколько женщин, которые держались за открытую дверь, упали.

Сообщается, что одна из женщин получила перелом руки, а у работника ТЦК разбит нос. На одном из видео видно, что на место столкновения впоследствии прибыли «скорая» и полиция.

Реакция ТЦК на инцидент

В областном военкомате в свою очередь сообщили, что инцидент произошел 16 октября около 18:30 при выезде из села Стриховцы Хмельницкого района. В заявлении указано, что местные жительницы заблокировали группу оповещения одного из отделов Хмельницкого районного ТЦК.

«Движение служебного автомобиля территориального центра комплектования и социальной поддержки было препятствовано. Подчеркиваем, что военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины действовали исключительно в рамках действующего законодательства — вежливо и корректно», — говорится в сообщении военкомата.

Там добавили, что сотрудники полиции прекратили блокирование автомобиля, и сейчас устанавливаются все причастные к стычке.

В ТЦК акцентировали, что подобные действия в отношении военных, выполняющих служебные обязанности, недопустимы и наказываются законом как препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Напомним, 13 октября в Тернополе произошла массовая стычка между местными жителями и лицами в военной форме и балаклавах. Конфликт был спровоцирован попыткой граждан «освободить» футбольного тренера Сергея З., которого вместе с женой сутки незаконно удерживали в авто. Тернопольский ТЦК сразу открестился от инцидента, заявив, что его работники в нем участия не принимали.

Уже на следующий день Тернопольский ТЦК объявил, что привлекает к оповещению граждан боевые подразделения с опытом.